Правительство согласовало нового председателя Сумской ОГА Дмитрия Живицкого

Новым главой Сумской ОГА может стать Дмитрий Живицкий. Соответствующее назначение 16 июня согласовал Кабинет Министров.

Выступая перед чиновниками, Живицкий подчеркнул, что Сумская область ему хорошо знакома. Он назвал основные проблемы региона.

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Говорится, в частности, о недовыполнении областного бюджета, слабых темпах выполнения программы "большое строительство", экологических вопросах и оптимизации медицинской сети.

Основные шаги, которые назвал Живицкий:

аудит всей системы управления в Сумской области;

завершение создания новых райгосадминистраций;

передача и обеспечение выполнения всех полномочий ОТГ;

создание Агентства регионального развития;

налаживание коммуникации с Сумским областным советом;

обеспечение выполнения плана действий правительства и программ президента.

Что известно о Живицького

Родился в Сумах в 1982 году. Учился на инженерном факультете Сумского государственного университета. Работал на разных должностях в коммерческом секторе. Кроме этого, также занимался частным бизнесом. На государственной службе с 2016 года. Сначала работал в Сумской ОГА в должности руководителя аппарата. Также исполнял обязанности заместитель председателя ОГА.

Впоследствии занимал должность первого заместителя министра развития общин и территорий Украины, курировал направление жилищно-коммунального хозяйства, энергоэффективности и регионального развития. В 2020 году стал заместителем министра инфраструктуры, занимался направлениями дорожного хозяйства и автомобильного транспорта.

Сейчас Живицкий остается советником министра инфраструктуры Александра Кубракова на общественных началах.