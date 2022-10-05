В Украине значительно уменьшили перечень причин, позволяющих не приходить с повесткой в военкомат

В Украине продолжается всеобщая мобилизация населения. В правительстве рассказали, по каким причинам можно не явиться в военкомат, если вы уже получили повестку.

Адвокат Сергей Новак рассказывал , что нужно делать, если вы хотите отказаться от повестки. При каких условиях можно проигнорировать поход в военкомат, если вы уже получили повестку, читайте дальше.

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Когда можно пропустить назначенный в военкомате сбор

Согласно постановлению Кабмина за 30 сентября, перечень причин, позволяющих гражданам не явиться в установленный срок в центр комплектования и социальной поддержки, существенно уменьшился. В частности, из него убрали пункты о влиянии чрезвычайной ситуации и сдаче госэкзаменов в указанное время.

Какие причины неявки или опоздания можно считать уважительными:

Собственная болезнь или необходимость ухаживать за больным человеком (женой, мужем, ребенком, своими или ее/его родителями), проживающим вместе с военнообязанным. Учитывается только в том случае, если никто из близких родственников не может ухаживать за больным.

Если военнообязанный отбывает уголовное наказание, против него осуществляется уголовное производство или взимается административный штраф. При условии, что это делает его визит невозможным.

чтобы подтвердить эти причины, необходимо предоставить соответствующие документы и справки.

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Кого из работников можно забронировать от мобилизации онлайн

Министерство аграрной политики и продовольствия запустило специальный электронный сервис. Благодаря ему забронировать работников теперь можно в несколько кликов.

Проект получил название "Кабинет запросов на бронирование военнообязанных". К сожалению, подать заявку можно только относительно бронирования сотрудника агропромышленного комплекса.

Как подать заявку:

зайти в кабинет;

после авторизации на сайте вы получите пошаговую инструкцию;

далее следует сформировать запрос и внести необходимые данные;

нужно подписать свой запрос. Тогда заявку автоматически отправят на рассмотрение Минагрополитики;

в личном кабинете можно следить за статусом запроса. Если пишет: "Рассмотрено", – его приняли.

Отметим, что бронирование работает в тестовом режиме. Поэтому возможны разные перебои в его работе.

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