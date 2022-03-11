Правительство создало механизм выплаты льгот в 7 областях: как и когда все будет происходить

Украинское правительство разработало специальный механизм, который поможет выплачивать льготы людям из городов, где продолжаются активные боевые действия. Сейчас речь идет о жителях 7 областей.

Об этом заявила глава Министерства социальной политики Марина Лазебная 11 марта 2022 года. Министерство обеспечивает выплату всех назначенных людям субсидий, льгот и денежных социальных пособий, передает 24 канал.

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Выплата происходит получателям, даже с тех территорий, где из-за активных боевых действий органы социальной защиты населения не имели возможности работать. Правительство приняло специальный механизм для того, чтобы обеспечить выплаты этим людям.

По состоянию на 11 марта специальный механизм выплаты денежных пособий, льгот и субсидий применят в отдельных городах и районах 7 областей:

Донецкая область: Волновахский, Мариупольский районы и город Мариуполь;

Запорожская область: Васильевский, Пологовский и Бердянский районы;

Луганская область: все города и районы;

Сумская область: Ахтырский район в границах бывшего Тростянецкого района;

Харьковская область: Изюмский, Купянский районы, города Харьков, Купянск, Изюм;

Черниговская область: часть Новгород-Северского района;

Деснянский район города Чернигов.

Людям из этих городов и районов начисления денежных пособий, льгот и жилищных субсидий вместо органов социальной защиты населения проведет информационно-вычислительный центр Министерства социальной политики на основе информации, которая есть в реестрах.

Этот процесс может продолжаться в течение 3 – 4 дней. После этого Министерство социальной политики направит необходимое финансирование в "Ощадбанк", который обеспечит перечисление средств людям.

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Как будет выплачивать деньги "Ощадбанк"

Тем, кто получал выплаты на банковские счета

Гражданам, которые получали выплату на счета в банках, "Ощадбанк" перечислит средства на те же счета.

Если вы получаете субсидию, льготы или пособия на карту, вам не нужно никуда обращаться, и ничего дополнительного делать. Вы получите все на той же карте, которая у вас есть,

– подчеркнули в Минсоцполитики.

Тем, кто получал выплаты через "Укрпочту"

Гражданам, которые получали выплаты через "Укрпочту", "Ощадбанк" осуществит денежный перевод через международную платежную систему MY TRANSFER.

Для того, чтобы получить денежный перевод, достаточно обратиться с паспортом и справкой об индивидуальном налоговом номере в любое отделение "Ощадбанка" на территории Украины.

Кроме того, как отметили в министерстве, в отдельных случаях необходимо время, чтобы добраться до отделения "Ощадбанка". Поэтому во власти предусмотрели, что обратиться за переводом можно в течение 60 календарных дней с даты его зачисления.