Правительство создало украинский ветеранский фонд: Шмыгаль рассказал детали

Кабмин разрешил Министерству по делам ветеранов создать Украинский ветеранский фонд. Старт его работы – в 2022 году.

Такое решение приняли сегодня, 14 июля, на заседании правительства. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Что означает такое решение

По его словам, теперь будет возможность накопить деньги, которые будут направлены исключительно на поддержку ветеранов.

"Такое решение позволит аккумулировать деньги, которые будут направлены исключительно на поддержку ветеранов, в частности ветеранского бизнеса", – отметил Шмыгаль.

Кратко о новом фонде

Украинский ветеранский фонд должен заработать с 1 января 2022 года.

С помощью Украинского ветеранского фонда будет возможность реализовать программы и проекты, которые направлены на:

возвращение ветеранов к активной общественной жизни;

восстановление их физического и психического здоровья;

повышение профессионального и образовательного уровней;

помощь в предпринимательской деятельности.

Деятельность вновь созданного фонда поможет поддержать ветеранов и их семьи. А также – будет способствовать их повторному приспособлению в социуме.

Как отметил министр, идет работа над созданием Единого государственного реестра ветеранов войны и Электронного кабинета ветеранов. Для их создания и защищенного функционирования Кабмин перераспределил деньги из госбюджета.

Создание Украинского ветеранского фонда: что известно