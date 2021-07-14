Таке рішення ухвалили сьогодні, 14 липня, на засіданні уряду. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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Що означає таке рішення

За його словами, відтак буде можливість нагромадити гроші, які будуть спрямовані винятково на підтримку ветеранів.

"Таке рішення дозволить акумулювати гроші, що будуть спрямовані винятково на підтримку ветеранів, зокрема ветеранського бізнесу", – відзначив Шмигаль.

Важливо! Український ветеранський фонд повинен запрацювати з 1 січня 2022 року.

Коротко про новий фонд

За допомогою Українського ветеранського фонду буде можливість реалізувати програми і проєкти, які спрямовані на:

повернення ветеранів до активного суспільного життя;

відновлення їхнього фізичного та психічного здоров'я;

підвищення професійного та освітнього рівнів;

допомога у підприємницькій діяльності.

Діяльність новоствореного фонду допоможе підтримати ветеранів та їхні родини. А також – сприятиме їхньому повторному пристосуванні у соціумі.

Як відзначив міністр, відбувається робота над створенням Єдиного державного реєстру ветеранів війни та Електронного кабінету ветеранів. Для їхнього створення та захищеного функціонування Кабмін перерозподілив гроші з держбюджету.

Створення Українського ветеранського фонду: що відомо