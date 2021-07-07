Центр готова побудувати компанія ТОВ "Мрія-Інвест". Вона презентувала проєкт доброустрою прилеглої території озера Вирлиця та будівництва торгово-розважального центру.

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"Це дуже занедбана наразі ділянка. Хочемо, щоб там був доброустрій території і нормальних розмірів територія з конференц-залами, з реабілітаційними кабінетами, з психологом, юристами, масажистами, тренажерний зал. Щоб він був масштабний. Бракує хлопцям реабілітаційного центру. Багато людей з інвалідністю, на протезах", – відзначив ветеран АТО Володимир Махоркін.

В Україні досі немає великого реабілітаційного центру

Ветерани нарікають, що досі в Києві, та й загалом у країні немає великого центру, в якому колишні воїни можуть:

відновлювати здоров'я – фізичне, психологічне;

адаптуватися до мирного життя.

Однак забудовнику, який пішов на зустріч ветеранам, протистоїть потужне лобі, нарікають активісти.

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"На це місце "поклали око" інші забудовники, які не хочуть там жодного реабілітаційного центру, вони хочуть побудувати там будинки, офіси і фактично зробити там свою забудову. Ми дізналися про те, що там інтерес свій має депутат Верховної Ради Вадим Столар. У нас є підстави стверджувати, що пан Столар уже починає впливати на екологічну комісію Київської міської ради", – наголосив представник Всеукраїнського руху ветеранів та волонтерів АТО Михайло Сліпченко.

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Ветерани закликали киян та столичну владу підтримати будівництво реабілітаційного центру поблизу озера Вирлиця, щоб допомогти учасникам АТО відновлювати своє здоров'я.