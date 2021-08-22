Правительство технократов, а не политиков, - президент о начале идеального эволюционного Кабмина

Президент Владимир Зеленский заявил, что в украинском правительстве "работают не политики, технократы". По его словам, сейчас нужны министры, которые могут построить государство.

Об этом глава государства сообщил во время интервью одному из телеканалов. Вместе с ним отвечала на вопросы первая леди Елена Зеленская.

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"Люди привыкли, что министры постоянно выходили на камеры, и у них был вопрос: "А когда они работают?" Сегодня – он (Кабмин – 24 канал) технократический", – сказал президент.

Нам нужно правительство, которое строит страну. Министр инфраструктуры – это километры дорог. Министр здравоохранения – это маски, баллоны с кислородом,

– продолжил Владимир Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что считает работу Кабинета министров "началом идеального эволюционного правительства". При этом он добавил, что монобольшинство в парламенте находится под давлением.

Монобольшинство – под давлением

"Недобитые политические остатки будут раскачивать лодку. Если монобольшинство выдержит – все будет нормально, будут приняты решения. Если монобольшинство будет слабым...", – отметил Владимир Зеленский.

Да, двери нашей команды были открыты. В моем понимании двери открыты и на вход, и на выход. Кто видит свое политическое будущее, кто хочет быть политиком, двери открыты в другую сторону,

– объяснил политик.

Владимир Зеленский заверил, что правительство и власть в целом добились в условиях кризиса макроэкономической стабилизации.

По его словам, "даже если будет задержка транша МВФ, мы пройдем спокойно, доллар по 100 гривен не будет. Дважды индексировали пенсию и зарплату, средняя – 500 долларов. Мы проходим кризис как субъект".

Говоря о реформах, он отметил вложения в инфраструктуру в рамках "Большой стройки", цифровизацию экономики, земельную и судебную реформы.

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