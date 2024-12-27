Три шага для улучшения ситуации на рынке труда в Украине

Миграция, мобилизация, распространенный неофициальный наем, с другой стороны – рост запроса на квалифицированные кадры в промышленности, ОПК и тех отраслях, которые обеспечивают восстановление – все это трансформировало рынок труда в 2024 году. И закономерно повлияло на приоритеты правительства.

Поэтому в этом году мы сосредоточили усилия на создании условий для трудоустройства и эффективной работы украинцев, переобучении и экономической безбарьерности и создании новых рабочих мест через развитие предпринимательства. Далее читайте в эксклюзивной колонке для сайта 24 Канала.

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Восстановление экономики, которое мы наблюдаем уже второй год, требует рук, прежде всего в рабочих сферах. Спрос на работников достиг довоенного уровня. В среднем от месяца к месяцу на Едином портале вакансий Государственной службы занятости размещено более 200 тысяч вакансий, с ежедневной динамикой – +10 – 15 тысяч объявлений.

Чаще всего работодатели ищут продавцов, водителей, поваров, инженеров, бухгалтеров, врачей, электромонтеров, грузчиков, слесарей и других. Часто вакантными являются именно те профессии, где ранее статистически преобладали мужчины.

Все эти факторы вызвали структурную безработицу, когда есть высокий запрос работодателей на квалифицированные кадры, есть люди, которые ищут работу, но они не соответствуют запросам друг друга.

Исследование EasyBusiness показывает, что если в октябре 2023 года 55% работодателей испытывали недостаток кадров, то уже в апреле 2024-го – 74%.

Новый трудовой кодекс

Первый приоритет для преодоления этого вызова – трудоустройство и создание надлежащих условий для эффективной работы тех, кто уже нашел себя на рынке труда.

Прежде всего системные законодательные изменения. Мы наработали проект нового трудового кодекса, который ожидает принятия в парламенте. Сейчас Украина живет по кодексу законов о труде еще с 70-х годов прошлого века. Он не отражает вызовов войны, более того, часто является дискриминационным.

В проекте закона мы внедряем 8 видов трудовых договоров, в частности по надомной, дистанционной работы. Проект закона усиливает способность людей с инвалидностью и будет способствовать преодолению гендерного разрыва в оплате труда, когда женщины на аналогичных с мужчинами получают меньше. В общем трансформирует подходы так, чтобы они отвечали вызовам современности, а не советским рудиментам.

Создание условий для работы – это также и возможность забронировать критических для предприятия работников. В этом году мы запустили возможность бронирования через портал Дія, позволили бронировать работников на год, сняли ограничения по бронированию работников дефицитных военно-учетных специальностей.

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За этот год бронирование показало, что это необходимое условие для эффективной работы экономики. Очень показательные цифры – только 12% украинских предприятий имеют статус критически важных, но именно они являются основным источником поступлений средств для обороны государства – в 2022 – 2023 годах они генерировали около 67% доходов всех предприятий страны. В пересчете на одного забронированного работника получается около 1,2 миллиона гривен налогов в год. Примерно столько нужно для обеспечения одного военного в год.

Оборона требует не только людей, но и денег для обеспечения бойцов зарплатой, оружием и всем необходимым. Поэтому механизм бронирования должен работать и обеспечивать возможность предприятий продолжать работу, производить нужную продукцию и платить налоги.

Экономическая безбарьерность

Второй приоритет – экономическая безбарьерность, чтобы все, кто хочет быть активным на рынке труда, имел такую возможность. Это и программы по переобучению, и создание условий для трудоустройства людей с инвалидностью, ВПО, поддержка ветеранов и ветеранок, "серебряного поколения", молодежи. То есть все те инструменты, которые позволяют привлечь в экономику больше людей.

За этот год мы переобучили около 100 тысяч граждан. Совместно с партнерами запустили более десятка программ, часть из которых доступна до сих пор. Еще часть станет доступной уже в 2025 году. Например, Skills Alliance на 700 миллионов евро, благодаря которому стремимся в течение следующих 3 лет переобучить 180 тысяч украинцев.

Запустили также реформу Центров профтехобразования от Государственной службы занятости. Впервые бизнес может присоединяться к наблюдательным советам ЦПТО и влиять на то, как и по каким программам обучают слушателей курсов.

Уже есть первый ЦПТО с наблюдательным советом с участием представителей бизнеса всеукраинского масштаба. Теперь они смогут обучать людей для себя и сразу же их трудоустраивать.

Усовершенствовали программу ваучеров. Это, по сути, 30 тысяч гривен, которые человек может потратить на обучение по той специальности и в том учебном заведении, где сам пожелает. Расширили количество доступных профессий и специальностей до 155. В следующем году планируем расширить категории людей, которым доступен ваучер. Сейчас это люди 45+, участники боевых действий, люди с инвалидностью и ВПО.

Все учебные программы показали схожие тенденции

1. Работодатели все чаще трудоустраивают людей 45+, поэтому запрос на обучение в этой категории растет. Более 63% получателей ваучеров – именно люди в возрасте от 45 лет.

2. Женщины хоть и не массово, но все чаще готовы выбирают те профессии, где раньше доминировали мужчины. Около тысячи клиенток Государственной службы занятости в этом году выбрали такие профессии как станочницы, машинистки насосных установок, слесарки, водительницы, грузчицы и немало других рабочих профессий.

В этом году мы даже запустили отдельные ваучеры для женщин, которые стремятся овладеть профессиями, где ранее статистически доминировали мужчины. А чтобы им хватало уверенности разрушать "стеклянные потолки", запустили масштабную коммуникационную кампанию "Конечно.Сможешь".

3. Все больше компаний готовы отдавать предпочтение ветеранам. Work.ua даже создал для этого отдельную категорию. Но при этом исследования Украинского ветеранского фонда свидетельствует, что 30% ветеранов сейчас не могут найти работу. В 2023 году мы запустили пилотный проект по бесплатному переобучению участников боевых действий и лиц с инвалидностью вследствие войны на базе службы занятости.

Для тех, кто нуждается в адаптации рабочего пространства, продолжили программу компенсаций за обустройство рабочих мест для людей с инвалидностью. Благодаря ей в этом году предприниматели адаптировали под нужды работников 1,9 тысячи рабочих мест, а государство компенсировало им за это 120 миллионов гривен. То есть почти 2 тысячи людей с инвалидностью улучшили свои условия работы, или даже нашли новую работу.

Развитие предпринимательства

Третий вектор работы – создание новых рабочих мест через развитие предпринимательства. Как-то один из грантеров сказал мне: "Я не смог найти работу в своем месте, поэтому сам себе ее создал". Этой цели способствует политика поддержки украинских производителей "Сделано в Украине".

Приведу лишь один пример программы "Школьный автобус" – данные Федерации работодателей Украины показывают, что в прошлом году по меньшей мере 10 тысяч работников автобусных заводов и смежных предприятий имели работу. Все потому, что для производства одного отечественного автобуса дополнительно привлекается более 200 украинских компаний. Поэтому когда государство покупает автобусы, произведенные в Украине, это обеспечивает тысячи людей работой и создает новые рабочие места.

Или другой пример – грантовые программы. За два года благодаря всем программам в рамках еРобота удалось создать более 40 тысяч новых рабочих мест. В этом году мы расширили программы "Собственное дело" и гранты для ветеранов, ветеранок, их жен и мужей. Теперь финансирование доступно и для предпринимателей, работающих на территории активных боевых действий.

Запустили и совершенно новые программы – гранты для молодежи с возможностью получить до 150 тысяч гривен и грант "Создавай" для женщин, которые занимаются производственным бизнесом.

А для тех, кто нуждается в поддержке в написании бизнес-планов или оформлении документов на грант, при поддержке партнеров, запустили 71 офис "Сделано в Украине" для малого и микробизнеса.

Надеемся, что все эти шаги не только сделают вклад в стабилизацию ситуации на рынке труда, но и будут способствовать еще одной цели правительства – возвращению украинцев. В 2024 году мы даже ввели пилотный проект Create Ukraine, который помог талантливым украинцам вернуться на 9 месяцев домой, чтобы работать в правительственной команде. Имеем амбицию расширить этот проект в следующем году, как и все другие программы, масштабировать учебные продукты и перезапустить трудовое законодательство.