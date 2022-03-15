Правительство упростило пересечение границы для людей с инвалидностью и сопровождающих их

Кабмин принял изменения в Правил пересечения государственной границы людьми с инвалидностью и сопровождающими их лицами.

Пересечение границы на время чрезвычайного или военного положения для людей с инвалидностью будет упрощено. Это касается и сопровождающих их людей.

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Условия упрощенного пересечения границы

Отныне лица с инвалидностью I и II групп, независимо от возраста, могут пересекать государственную границу Украины при наличии одного из документов:

справки к акту осмотра медико-социальной экспертной комиссией,

удостоверение, подтверждающее соответствующий статус, пенсионное удостоверение или удостоверение, подтверждающее назначение социальной помощи в соответствии с законами Украины "О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью", "О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью",

справки для получения льгот лицами с инвалидностью, не имеющими права на пенсию или социальную помощь.

Также с каждым человеком с инвалидностью I и II группы, нуждающейся в постоянном уходе, разрешено пересекать границу одному из членов семьи первой степени родства, достигшему 18-летнего возраста, или другому лицу, достигшему 18-летнего возраста и осуществляющему уход соответственно законодательству.

Документом, подтверждающим уход в этом случае может быть удостоверение, справка о получении компенсации (помощи, надбавки) на уход.

Кроме того, человека с инвалидностью, признанного недееспособным или ограниченного в дееспособности, может сопровождать один опекун, попечитель или член семьи первой степени родства, достигший 18-летнего возраста.

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