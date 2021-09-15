Правительство упростило таможенное оформление автомобилей: в этом поможет приложение "Дия"

Правительство приняло постановление, которое позволит растаможить автомобиль онлайн через смартфон. Такое действие будет доступно через приложение "Дия".

Соответствующее постановление приняли на заседании правительства 15 сентября. Об этом заявил премьер Денис Шмыгаль.

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Правительство упростило процедуру растаможки авто

Премьер заявил, что это экспериментальный проект, ведь раньше "для десятков тысяч украинцев ввоз авто часто превращался в ограничения, неудобства и затягивание".

Поэтому мы приняли постановление, которое даст возможность через смартфон подать необходимые документы, оплатить таможенный сбор и завершить таможенное оформление транспортного средства в автоматическом режиме. Оплатить сбор можно будет онлайн,

– заверил премьер.

Он добавил, что это "максимально удобно, просто и без всякой коррупции". Изменения касаются авто, которые классифицируются по товарной позиции 8703 согласно УКТ ВЭД.

Новая процедура предусматривает такой порядок:

осуществление таможенного оформления путем представления предварительной таможенной декларации, общей декларации прибытия в устной форме;

исчерпывающий перечень документов для свободного оформления;

представление документов в электронной форме с использованием портала "Дия";

начисление таможенных платежей в автоматическом режиме, которые можно оплатить на портале "Дия", банке или через электронные платежные системы;

уплату пошлины в течение 10 дней;

завершение таможенного оформления авто в автоматическом режиме.

Что известно о заседании правительства 15 сентября