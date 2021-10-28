Правительство утвердило стратегию интеграции переселенцев: что она предполагает

Премьер-министр Денис Шмыгаль 28 октября сообщил, что правительство утвердило Стратегию интеграции внутренне перемещенных лиц. Цель документа – создать условия для интеграции внутренне перемещенных людей в принимающих территориальных общинах.

Шмыгаль подчеркнул, что речь об обеспечении полного доступа к административным, социальным и другим услугам. Кроме того, приоритетом является создание условий для развития потенциала внутри перемещенных лиц на новом месте жительства.

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Сегодня в Украине насчитывается более 1 миллиона 400 тысяч внутренне перемещенных лиц, поэтому реализация четкого плана действий критически важна,

– заметил премьер.

Планы Кабмина

Заместитель министра по делам ветеранов Алексей Ильяшенко рассказал, что Кабмин хочет обеспечить жильем всех переселенцев, имеющих статус УБД.

В Госбюджете-2022 запланировали на это деньги.

5,5 миллиарда гривен впервые в истории было выделено для того, чтобы решить эти вопросы с жильем,

– заявил Ильяшенко.

По словам Ильяшенко, президент Владимир Зеленский будет пытаться закрыть всю очередь в течение 2022 года.

В Минсоцполитики заявили, что на июль 2021 года в Украине насчитывалось 1 473 650 внутренне перемещенных лиц.

Пост из телеграма Шмыгаля:

Правительство утвердило Стратегию интеграции внутренне перемещенных лиц.

Целью документа является создание условий для интеграции внутренне перемещенных лиц в принимающих территориальных общинах. В частности, речь идет об обеспечении полного доступа к административным, социальным и другим услугам, а также создании условий для развития потенциала ВПЛ на новом месте жительства.

Сегодня в Украине насчитывается более 1 млн 400 тыс. внутренне перемещенных лиц, поэтому реализация четкого плана действий критически важна.