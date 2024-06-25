Правительство уволило главу Винницкой ОВА Сергея Борзова

Во вторник, 25 июня, стало известно о кадровых изменениях в председательстве Винницкой ОВА. Так, принято решение об увольнении главы Винницкой ОВА Сергея Борзова.

Об этом сообщил Тарас Мельничук в своем телеграм-канале.

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Сергея Борзова уволили с должности председателя Винницкой ОВА

Представитель Кабмина в ВР Тарас Мельничук в своем телеграм-канале во вторник, 25 июня, сообщил об изменениях в кадровом блоке.

Среди них, в частности, было и решение об увольнении действующего главы Винницкой ОВА.

Согласовано увольнение Борзова Сергея Сергеевича с должности председателя Винницкой областной государственной администрации,

– говорится в сообщении.

Свое увольнение прокомментировал и сам Сергей Борзов. По его словам, на этой должности он пробыл 4 года, 2,5 года из которых – в состоянии войны.

"Винничане достойно прошли этот путь. Спасибо каждому жителю области за это. Спасибо команде, Президенту", – написал он.

Также он призвал не тратить время на манипуляции и отметил, что уходит с должности по состоянию здоровья.

Вынужденно ухожу с должности по состоянию здоровья. Прошу не тратить время ни на какие манипуляции. На должности сделано много и результат есть. С уважением к каждому, кто помогал и был рядом,

– резюмировал Сергей Борзов.

Отметим, что Борзов возглавлял Винницкую ОВА с 18 июня 2020 года. До того исполнял обязанности руководителя Государственного управления делами.