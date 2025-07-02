Правительство уволило Тараса Кремня с должности Уполномоченного по защите государственного языка

На заседании Правительства в среду, 2 апреля, с должности Уполномоченного по защите государственного языка уволен Тарас Кремень. На эту должность вместо него пока никого не назначили.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение Кабинета министров Украины.

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Правительство решило уволить языкового омбудсмена

С 8 июля языковой омбудсмен Тарас Креминь уходит с должности. Его уволили по решению правительства в связи с окончанием срока назначения на должность. Пока Правительство не приняло нового Уполномоченного по защите государственного языка.

Между тем 21 народный депутат поддержал обращение коллеги Сергея Рудика к министру юстиции, министру культуры и стратегических коммуникаций и к Уполномоченному по правам человека с просьбой снова вернуть Кремня на должность. В заявлении говорится, что кандидатуру чиновника на должность языкового омбудсмена нужно безотлагательно подать на рассмотрение Кабмина.