Правительство выделило более 100 миллионов семьям медиков, жизни которых забрал COVID-19

На противодействие коронавирусу Кабмин дополнительно выделил 242 миллиона гривен. Также 104,5 миллиона выплатят семьям медиков, отдавших свою жизнь в борьбе с COVID-19.

На дополнительные деньги закупят больше экспресс-тестов, улучшат уровень тестирования, а также завершат проект по инфраструктуре хранения вакцины.

Важно Абсолютный максимум: в Украине заболели коронавирусом более 26 тысяч человек

Выплаты семьям медиков

Кабинет министров перераспределил расходы государственного бюджета для Минсоцполитики на 2021 год. Распоряжением изменили назначение 189,2 миллиона гривен.

Из них 104,5 миллиона пойдут Фонду социального страхования. Деньги направят на страховые выплаты 68 семьям медиков, умерших в результате инфицирования COVID-19.

Остальную сумму направят на премии около 34 тысячам ветеранам войны. Размер выплат достигает от 966 до 4421 гривны.

Какова ситуация с коронавирусом в Украине

В течение последних суток в Украине подтвердили более 26 тысяч случаев заболевания коронавирусом. Это абсолютный максимум за все время пандемии в стране.

В Украине действует адаптивный карантин, но все больше областей попадают в красную зону.

Например, с 15 октября красная зона карантина действует в Херсонской области, с 18 октября – в Запорожской, Донецкой, Днепропетровской и Одесской областях, с 23 октября – в Сумской области, с 26 октября – в Ровенской и Николаевской.