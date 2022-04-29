Правительство выделило более 119 миллиардов гривен Минобороны: на что пойдут деньги

Мощная международная поддержка ежедневно конвертируется в мощность украинской армии и устойчивость нашей экономики. Еженедельно правительство принимает решения, чтобы поддержать наших людей, которые больше всего в этом нуждаются.

Об этом, подытоживая заседание Правительства от 29 апреля, рассказал глава правительства Денис Шмыгаль. Он отметил, что ключевой приоритет – обеспечение нашей армии, сообщает 24 канал.

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На что будут выделять средства

По его словам, на сегодняшнем заседании обсудили выделение средств на нужды Минобороны.

Сегодня на заседании правительства выделяем более 119 миллиардов гривен Министерству обороны. Стараемся максимально обеспечить наших бойцов,

– заявил Шмыгаль.

Средства пойдут на:

зарплаты,

технику,

горючее,

еду,

защита,

оружие.

Для таких же нужд 28 миллиардов гривен выделят на Министерство внутренних дел.

Шмыгаль добавил, что еще один приоритет нашего государства – это экономика. Кроме того, сегодня утвердили конкретный план обеспечения продовольственной безопасности Украины и принимали решение о том, что цены на газ для людей остаются без изменений.

Обратите внимание – российская авиация стала чаще атаковать территорию Украины, – Минобороны