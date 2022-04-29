Про це, підсумовуючи засідання Уряду від 29 квітня, розповів Денис Шмигаль. Він зазначив, що наразі ключовий пріоритет – забезпечення нашої армії, повідомляє 24 канал.

Читайте також Заявки на відновлення майна в Дії зможуть подавати і компанії, – Шмигаль

На що виділятимуть кошти

За його словами, на сьогоднішньому засіданні обговорили виділення коштів на потреби Міноборони.

Сьогодні на засіданні Уряду виділяємо понад 119 мільярдів гривень Міністерству оборони. Намагаємося максимально забезпечити наших бійців,

– завив Шмигаль.

Кошти підуть на:

зарплати,

техніку,

пальне,

їжу,

захист,

зброю.

Для таких самих потреб 28 мільярдів гривень виділять на Міністерство внутрішніх справ.

Шмигаль додав, що ще один пріоритет нашої держави – це економіка. Крім того, сьогодні затвердили конкретний план забезпечення продовольчої безпеки України та приймали рішення про те, що ціни на газ для людей залишаються без змін.

Зверніть увагу – російська авіація стала частіше атакувати територію України — Міноборони