Правительство за неделю предоставило 33 миллиарда гривен для ВСУ: на что потратят эти деньги

12 апреля 2022 , 22:54
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что на экономическом, информационном и дипломатическом фронте делают все, чтобы помогать украинской армии бить врагов.

Денис Шмыгаль отметил, что армия – ключевой приоритет. Именно поэтому на прошлой неделе дополнительно направили 33 миллиарда гривен для Вооруженных Сил Украины.

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Кроме этого, он отметил, что еще дополнительно 1,5 миллиарда гривен предоставили Службе безопасности Украины.

На что были выделены средства

  • 19 миллиардов гривен пойдут на закупку вооружения.
  • 7 миллиардов гривен на ремонт техники и вооружения.
  • 5 миллиардов гривен на закупку вещевого имущества и средств индивидуальной защиты военным.
  • 1,3 миллиарда гривен на оперативное обеспечение.

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Автор: Марія Лелека