Правительство значительно расширило список разрешенного оружия для теробороны

6 апреля 2022 , 15:45
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Источник:

сайт Кабмина

Кабинет Министров внес изменения в порядок применения оружия членами добровольческих формирований территориальных общин. Правительство существенно расширило перечень разрешенного оружия.

О расширении списка разрешенного для теробороны оружия идет речь в постановлении от 5 апреля №403. Его текст обнародован на сайте Кабмина.

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Правительство расширило список разрешенного оружия для теробороны

Ранее члены формирований теробороны имели право применять только личное охотничье оружие. Однако теперь им разрешили стрелковое оружие и другие виды вооружения.

Согласно документу:

  • стрелковое оружие – огнестрельное, пневматическое ствольное оружие для стрельбы пулями  или другими видами патронов;
  • другие виды вооружения – артиллерийское вооружение, ракетные системы (комплексы), управляемые (неуправляемые) ракеты и их составные части, комплексы (установки) для их запуска и составные части к ним, средства управления оружием (огнем), системы дистанционного управления ракетами, оборудование для транспортировки и обслуживания ракет, гранатометы, огнеметы, мины, гранаты.

Напомним, добровольческое формирование территориальной общины – военизированное подразделение, сформированное на добровольной основе из украинцев, проживающих в пределах соответствующего территориального общества. Оно предназначено для участия в подготовке и выполнении задач теробороны внутри определенной общины.

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Автор: Наталія Пристанська