Про розширення списку дозволеної для тероборони зброї йдеться у постанові від 5 квітня №403. Її текст оприлюднений на сайті Кабміну.

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Уряд розширив перелік дозволеної зброї для тероборони

Раніше члени формувань тероборони мали право застосовувати тільки особисту мисливську зброю. Однак тепер їм дозволили стрілецьку зброю та інші види озброєння.

Відповідно до документа:

стрілецька зброя – вогнепальна, пневматична ствольна зброя для стрільби кулями або іншими видами патронів;

інші види озброєння – артилерійське озброєння, ракетні системи (комплекси), керовані (некеровані) ракети та їх складові частини, комплекси (установки) для їх запуску та складові частини до них, засоби керування зброєю (вогнем), системи дистанційного керування ракетами, обладнання для транспортування й обслуговування ракет, гранатомети, вогнемети, міни, гранати.

Нагадаємо, добровольче формування територіальної громади – воєнізований підрозділ, сформований на добровільній основі з українців, які проживають у межах відповідної територіальної громади. Він призначений для участі у підготовці та виконанні завдань тероборони в межах певної громади.

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