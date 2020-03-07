Правительство выплатило шахтерам более 650 миллионов гривен долга, – Шмыгаль
Кабинет Министров погасил часть задолженности перед горняками. Более 654 миллионов гривен поступили на счета шахт.
На Всеукраинском совещании шахтеров президент Владимир Зеленский пообещал в марте погасить половину долгов. Процесс пошел. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает пресс-служба Кабмина.
Читайте также Зеленский предлагает Ахметову приватизировать государственные шахты: что ответили в компании олигарха
Деньги в сумме 654 миллиона поступили на счета, в частности Первомайского шахтоуправления. Это первый шаг,
– отметил премьер.
Он также заверил, что правительство не будет стихийно закрывать шахты, а развивать угольные регионы.
По словам Шмыгаля, уже несколько недель Кабмин совместно со Всемирным банком работает над разработкой программы справедливой трансформации угольных регионов. Это долгосрочная программа, которая предполагает, что даже перед естественным закрытием шахты будут планировать будущее территории.
Кроме того, шахты не будут закрывать до тех пор, пока государство не найдет для людей альтернативную работу.
Важно! Президент Владимир Зеленский 25 февраля поручил Кабмину в ближайшие два месяца погасить все долги по заработной плате перед шахтерами. А 4 марта заявил, что вскоре почти 650 миллионов гривен долгов погасят.
Что известно о долгах шахтерам
- В течение 2019 года ряд государственных предприятий Украины заявлял о нехватке денег на выплату зарплат. Это привело к протестным акциям в разных городах Украины.
- Так, в ноябре 2019 года шахтеры "Первомайскуголь" в Луганской области двое суток не выходили из шахт, требуя выплатить им задолженность по зарплате, которая составила более 244 миллионов гривен.
- Региональное объединение Независимого профсоюза горняков Украины Червонограда 23 января перекрыло дорогу международного значения Львов – Рава-Русская из-за задержки зарплат. По состоянию на 16 января задолженность по выплате зарплаты перед Львовуглем составляет 317 миллионов 790 тысяч гривен (декабрь, ноябрь, частично октябрь 2019 года).
- Президент Владимир Зеленский поручил Министерству энергетики и защиты окружающей среды до конца февраля направить 22 миллиона гривен на погашение задолженности.
- Впоследствии Кабмин также выделил дополнительные 163 миллиона гривен на погашение долгов горнякам.