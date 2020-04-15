Правки к "антиколомойскому" закону: детали от Разумкова

Парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики учтет более 12 тысяч редакционных поправок законопроекта об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности. В народе его называют так называемый "антиколомойский" закон.

Як розповів голова Верховної Ради Дмитро Разумков у ефірі одного з українських телеканалів, профільний комітет вирішив врахувати майже 12,5 тисяч редакційних поправок з 16 тисяч запропонованих до другого читання законопроєкту.

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Станом на сьогодні велику частину поправок буде враховано комітетом. І, якщо я не помиляюся, майже 12,5 тисяч або навіть більше станом на сьогодні, вони мають редакційний характер, десь кома, десь слово, десь щось інше, тобто ті, які не несуть кардинальних змін в той чи інший пункт закону,

– зауважив спікер.

Разумков додав, що наступного тижня (21 – 24 квітня) профільний комітет розпочне підготовку порівняльної таблиці до другого читання.

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