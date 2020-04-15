Правки к "антиколомойскому" закону: детали от Разумкова
Парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики учтет более 12 тысяч редакционных поправок законопроекта об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности. В народе его называют так называемый "антиколомойский" закон.
Як розповів голова Верховної Ради Дмитро Разумков у ефірі одного з українських телеканалів, профільний комітет вирішив врахувати майже 12,5 тисяч редакційних поправок з 16 тисяч запропонованих до другого читання законопроєкту.
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Станом на сьогодні велику частину поправок буде враховано комітетом. І, якщо я не помиляюся, майже 12,5 тисяч або навіть більше станом на сьогодні, вони мають редакційний характер, десь кома, десь слово, десь щось інше, тобто ті, які не несуть кардинальних змін в той чи інший пункт закону,
– зауважив спікер.
Разумков додав, що наступного тижня (21 – 24 квітня) профільний комітет розпочне підготовку порівняльної таблиці до другого читання.
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Що відомо про "антиколомойський" законопроєкт
- 30 березня Рада підтримала у першому читанні так званий "антиколомойський" законопроєкт №2571-д щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності. Схвалення такого закону вимагають в МВФ для надання Україні фінансової допомоги.
- Законопроєкт передбачає, що власники та ексвласники банку, інтереси яких було порушено через виведення фінустанови з ринку, можуть отримати відшкодування збитку лише у грошовій формі. Тобто збанкрутілі банки не повертатимуть їхнім колишнім і чинним власникам – як-от "Приватбанк" – Ігору Коломойському.
- При цьому, навіть якщо суд визнає незаконним рішення про виведення банку з ринку, це не може бути підставою для скасування такого рішення чи повернення банку ексвласнику.
- До законопроєкту до другого читання уже подали понад 16 тисяч правок. Більшість авторів правок – нардепи від "Слуги народу".
- До розгляду усіх правок законопроєкт не може розглядатися у другому читанні, а отже і не може бути схваленим парламентом в цілому.
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