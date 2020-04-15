22:25
15 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ПАСХА ПОЖАР В ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ ЗОНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ПАСХА ПОЖАР В ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ ЗОНЕ

      Правки к "антиколомойскому" закону: детали от Разумкова

      - Читати новину українською
      Дмитро Разумков / 24 канал

      Парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики учтет более 12 тысяч редакционных поправок законопроекта об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности. В народе его называют так называемый "антиколомойский" закон.

      Як розповів голова Верховної Ради Дмитро Разумков у ефірі одного з українських телеканалів, профільний комітет вирішив врахувати майже 12,5 тисяч редакційних поправок з 16 тисяч запропонованих до другого читання законопроєкту.

      Важливо Позачергове засідання Ради відбудеться 16 квітня: що розглядатимуть

      Станом на сьогодні велику частину поправок буде враховано комітетом. І, якщо я не помиляюся, майже 12,5 тисяч або навіть більше станом на сьогодні, вони мають редакційний характер, десь кома, десь слово, десь щось інше, тобто ті, які не несуть кардинальних змін в той чи інший пункт закону,
      – зауважив спікер.

      Разумков додав, що наступного тижня (21 – 24 квітня) профільний комітет розпочне підготовку порівняльної таблиці до другого читання.

      Цікаво Коломойський серйозно прорахувався зі законом про банки

      Що відомо про "антиколомойський" законопроєкт

      • 30 березня Рада підтримала у першому читанні так званий "антиколомойський" законопроєкт №2571-д щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності. Схвалення такого закону вимагають в МВФ для надання Україні фінансової допомоги.
      • Законопроєкт передбачає, що власники та ексвласники банку, інтереси яких було порушено через виведення фінустанови з ринку, можуть отримати відшкодування збитку лише у грошовій формі. Тобто збанкрутілі банки не повертатимуть їхнім колишнім і чинним власникам – як-от "Приватбанк" – Ігору Коломойському.
      • При цьому, навіть якщо суд визнає незаконним рішення про виведення банку з ринку, це не може бути підставою для скасування такого рішення чи повернення банку ексвласнику.
      • До законопроєкту до другого читання уже подали понад 16 тисяч правок. Більшість авторів правок – нардепи від "Слуги народу".
      • До розгляду усіх правок законопроєкт не може розглядатися у другому читанні, а отже і не може бути схваленим парламентом в цілому.
      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Игорь Коломойский Банки Законодательство Верховная Рада Дмитрий Разумков Новости политики
      Комментарии

      Читайте также

      сегодня , 18:33 Зеленский подписал закон о повышении штрафов за поджог травы: инфографика
      Новини України 7956
      сегодня , 17:44 Чтобы пасхальный кулич удался: 8 оригинальных рецептов приготовления с фото
      Food and Drinks 37010
      сегодня , 15:45 Пасха-2020: как в храмах будут освящать пасхальные блюда
      Новини України 32352
      сегодня , 17:46 Украина закрывает еще 10 пунктов пропуска на границе: какие автомобильные пункты будут работать
      Новини України 9434
      сегодня , 16:50 Иран выдвинул Украине требования относительно сбитого самолета МАУ
      Новини України 11029
      сегодня , 16:26 Мужчина переплыл Днепр в Гидропарке на карантине: получил ли он штраф
      Новини України 8550
      сегодня , 20:30 Собственный номер в 5-звездочном отеле: как одновременно отдыхать и зарабатывать на недвижимости
      Новини нерухомості 5998
      сегодня , 21:48 Сильная боль в ухе: что делать
      Лікування 17274
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      сегодня , 22:00 Спецоперация РПЦ "Пасха": что задумали кремлевские агенты в рясах
      Олександр Коваленко
      сегодня , 19:40 Что такое пандемия и эпидемия: объясняем разницу на примере коронавируса
      Анастасія Лукашевська