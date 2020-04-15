23:21
15 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ ПОЖЕЖА В ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ ЗОНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ ПОЖЕЖА В ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ ЗОНІ

      Правки до "антиколомойського" закону: деталі від Разумкова

      - Читать новость на русском
      Дмитро Разумков / 24 канал

      Парламентський комітет з питань фінансів, податкової та митної політики врахує понад 12 тисяч редакційних поправок до законопроєкту про удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності. У народі його називають так званий "антиколомойський" закон.

      Як розповів голова Верховної Ради Дмитро Разумков у ефірі одного з українських телеканалів, профільний комітет вирішив врахувати майже 12,5 тисяч редакційних поправок з 16 тисяч запропонованих до другого читання законопроєкту.

      Важливо Позачергове засідання Ради відбудеться 16 квітня: що розглядатимуть

      Станом на сьогодні велику частину поправок буде враховано комітетом. І, якщо я не помиляюся, майже 12,5 тисяч або навіть більше станом на сьогодні, вони мають редакційний характер, десь кома, десь слово, десь щось інше, тобто ті, які не несуть кардинальних змін в той чи інший пункт закону,
      – зауважив спікер.

      Разумков додав, що наступного тижня (21 – 24 квітня) профільний комітет розпочне підготовку порівняльної таблиці до другого читання.

      Цікаво Коломойський серйозно прорахувався зі законом про банки

      Що відомо про "антиколомойський" законопроєкт

      • 30 березня Рада підтримала у першому читанні так званий "антиколомойський" законопроєкт №2571-д щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності. Схвалення такого закону вимагають в МВФ для надання Україні фінансової допомоги.
      • Законопроєкт передбачає, що власники та ексвласники банку, інтереси яких було порушено через виведення фінустанови з ринку, можуть отримати відшкодування збитку лише у грошовій формі. Тобто збанкрутілі банки не повертатимуть їхнім колишнім і чинним власникам – як-от "Приватбанк" – Ігору Коломойському.
      • При цьому, навіть якщо суд визнає незаконним рішення про виведення банку з ринку, це не може бути підставою для скасування такого рішення чи повернення банку ексвласнику.
      • До законопроєкту до другого читання уже подали понад 16 тисяч правок. Більшість авторів правок – нардепи від "Слуги народу".
      • До розгляду усіх правок законопроєкт не може розглядатися у другому читанні, а отже і не може бути схваленим парламентом в цілому.
      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Ігор Коломойський Банки Законодавство Верховна Рада Дмитро Разумков Новини політики
      Коментарі

      Читайте також

      сьогодні , 18:34 Зеленський підписав закон про підвищення штрафів за підпал трави: інфографіка
      Новини України 8006
      сьогодні , 16:24 Коронавірус у Збройних силах України – останні новини: захворів строковик із Харкова
      Новини України 17281
      сьогодні , 19:41 Що таке пандемія і епідемія: пояснюємо різницю на прикладі коронавірусу
      Медицина 50635
      сьогодні , 17:44 Щоб великодня паска вдалась: 8 оригінальних рецептів приготування з фото
      Food and Drinks 37212
      сьогодні , 20:30 Власний номер у 5-зірковому готелі: як одночасно відпочивати і заробляти на нерухомості
      Новини нерухомості 6085
      сьогодні , 22:35 Скільки українців хворіють на COVID-19 за кордоном: нові дані МЗС
      Лікування 41282
      сьогодні , 19:07 Новини про коронавірус 15 квітня: наймолодша жертва в Україні, коронавірус у Новинського
      Новини України 13493
      сьогодні , 17:10 Гомосексуальна, бісексуальна чи гетеросексуальна: тест на сексуальну орієнтацію
      Здорове життя 26464
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      сьогодні , 22:00 Спецоперація РПЦ "Великдень": що задумали кремлівські агенти в рясах
      Олександр Коваленко
      сьогодні , 19:40 Санкції проти Росії: чи можливе скасування на тлі пандемії
      Світлана Попова