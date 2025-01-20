Это произойдет впервые: США могут серьезно измениться после инаугурации Трампа

В США 20 января 2025 года состоится инаугурация новоизбранного президента Дональда Трампа. Эксперты прогнозируют, что начало его правления может стать судьбоносным не только для американцев, но и для всего мира.

Исполнительный директор Renew Democracy Initiative Уриэль Эпштейн рассказал 24 Каналу, что приход Трампа к власти будет катастрофой. Впервые в современной истории США появятся олигархи.

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Почему власть Трампа опасна

Уриэль Эпштейн заметил, что за время правления Дональда Трампа в Соединенных Штатах Америки узнают, что такое олигархическая власть и насколько она вредит демократии.

Дональд Трамп и Илон Маск станут первыми настоящими американскими олигархами. Это не просто богатые и влиятельные люди, а те, кто могут контролировать политику, ведь у них есть персональная власть,

– сказал исполнительный директор Renew Democracy Initiative.

Он предположил, что они могут использовать эту власть, чтобы обогатить себя, потому что политические и бизнес интересы у них одинаковые.

Важно! Дональд Трамп планирует подписать десятки исполнительных указов в течение первых часов после вступления в должность 20 января. Среди приоритетов – жесткие меры на границе с Мексикой, отмена ограничений на бурение нефтяных скважин и политики администрации Байдена по равенству и инклюзии. Трамп заявил, что эти шаги направлены на быстрое устранение "разрушительных" решений предыдущей администрации.

Вероятные проблемы для США

Эпштейн назвал два момента, которые его больше всего беспокоят в вероятном будущем Соединенных Штатов Америки.

Первое – есть опасения, что следующие выборы в США могут быть сфальсифицированы из-за того, что к власти пришли политики с большим состоянием и влиянием.

Второе – есть условия для настоящей коррупции, которой в США до сих пор исторически никогда не было.

"Недавно Трамп выпустил собственную криптовалюту, которую любой в мире может покупать. Это означает, что есть возможность официальной коррупции, ведь те, кто ее покупают кладут деньги в карман президента США", – отметил исполнительный директор Renew Democracy Initiative.