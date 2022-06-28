Право быть свободными: защищать Конституцию – дело каждого

26 лет Конституции Украины. Украины суверенной, независимой, демократической и правовой. Украины, где единственным источником власти есть и будет ее народ.

Не просто праздник

В мирное время 28 июня мы привыкли отмечать не просто годовщину главного Закона государства. Это день наших прав как нации, за которые украинский народ боролся на протяжении веков.

Читайте также Шесть заповедей Конституции: к чему обязывает нас Основной закон

И сейчас мы продолжаем защищать наше достоинство ценой жизней тысяч украинцев. Своей кровью наши героические защитники и общество пишут нашу историю и Конституцию. Чтобы и дальше наши права были непоколебимы.

Давайте помнить о своем праве быть свободными украинцами и обязанности защищать страну от оккупанта.

К победе.

Практический совет

А для тех, кто сетует, что Конституция очень часто не выполняется, есть множество вариантов своим примером поспособствовать исправлению.

Легче всего – развивать и практиковать украинский государственный язык.