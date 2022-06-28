Не просто свято

У мирний час 28 червня ми звикли святкувати не просто річницю головного Закону держави. Це – день наших прав як нації, за які український народ боровся протягом століть.

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І зараз ми продовжуємо захищати нашу гідність ціною життів тисяч українців. Своєю кров'ю наші героїчні захисники та суспільство пишуть нашу історію та Конституцію. Аби й надалі наші права були непохитними.

Пам'ятаймо про своє право бути вільними українцями та обов’язок боронити країну від окупанта.

До перемоги.

Практична порада

А для тих, хто нарікає, що Конституція дуже часто не виконується, є безліч варіантів власним прикладом посприяти виправленню.

Найлегше – розвивати і практикувати українську державну мову.