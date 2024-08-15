Юристы объяснили, что нужно для освобождения и отсрочки бывшим военным.

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Что нового в законодательстве

С 18 мая 2024 года военнослужащим, вернувшимся из плена, получили право уволиться с военной службы, если они не хотят продолжать службу.

Для этого необходимо обратиться к своему командованию с соответствующим рапортом. Также приложить к рапорту документы, подтверждающие пребывание в плену (справка 55).

Заметьте. После увольнения со службы защитники, которые вернулись из плена, получают отсрочку от повторного призыва на военную службу.

Отсрочка от службы: важные нюансы

Однако отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации могут получить только те военнослужащие, которые были уволены в запас в связи с освобождением из плена, объяснили юристы. Их могут призвать на военную службу с их согласия.

И, если военнослужащий, который вернулся из плена, уволился с военной службы по другим обстоятельствам, то факт пребывания в плену не дает ему права на отсрочку от мобилизации. В то же время в случае повторной мобилизации такие военнослужащие могут уволиться со службы на основании освобождения из плена.

Впрочем, законы и другие нормативно-правовые акты не имеют обратного действия во времени, кроме случаев, когда они смягчают или отменяют ответственность лица. Это означает, что право на освобождение имеют и военнослужащие, возвращены из плена до внесения изменений в законодательство.