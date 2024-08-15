Юристи пояснили, що потрібно для звільнення та відстрочки колишнім військовим.

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Що нового у законодавстві

З 18 травня 2024 року військовослужбовцям, що повернулись з полону, отримали право звільнитися з військової служби, якщо вони не хочуть продовжувати службу.

Для цього необхідно звернутися до свого командування з відповідним рапортом. Також додати до рапорта документи, що підтверджують перебування в полоні (довідка 55).

Зауважте. Після звільнення зі служби захисники, які повернулися з полону, отримують відстрочку від повторного призову на військову службу.

Відстрочка від служби: важливі нюанси

Однак відстрочку від призову на військову службу по мобілізації можуть отримати лише ті військовослужбовці, які були звільнені в запас у зв'язку із звільненням з полону, пояснили юристи. Їх можуть призвати на військову службу за їхньою згодою.

Та, якщо військовослужбовець, який повернувся з полону, звільнився з військової служби за іншими обставинами, то факт перебування в полоні не дає йому права на відстрочку від мобілізації. Водночас у випадку повторної мобілізації такі військовослужбовці можуть звільнитися зі служби на підставі звільнення з полону.

Втім, закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом’якшують або скасовують відповідальність особи. Це означає, що право на звільнення мають і військовослужбовці, повернені з полону до внесення змін у законодавство.