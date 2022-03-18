На правом берегу врага отбросили на 70 километров от Киева
18 марта 2022 , 17:13Читати новину українською
Украинские военные остановили врага на правом берегу Днепра на рубеже 70 километров от столицы.
Об оттеснении вражеских войск от столицы доложил заместитель начальника штаба командования Сухопутных войск ВСУ Александр Грузевич.
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Следовательно, российские боевики не могут вести огонь по городу и способны лишь обстреливать город ракетами, которые украинская противовоздушная оборона тоже успешно сбивает.
По левому берегу российских захватчиков остановили. На Броварском и Бориспольском направлениях враг отказался от наступления,
– говорится в докладе военного.
Поэтому Вооруженные Силы Украины укрепляют уже третье, дальнее кольцо обороны столицы.
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