Правоохранитель, сбивший насмерть под Харьковом 15-летнюю девушку, получил подозрение
Источник:Государственное бюро расследований
В Песочине Харьковской области 2 августа произошло смертельное ДТП: автомобиль, за рулем которого находился правоохранитель из Киева, сбил 15-летнюю Альбину Харченко. По сообщению ДБР, мужчина получил подозрение.
Подозреваемого, которого уволили из правоохранительных органов, ждет решения по избранию ему меры пресечения.
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Подозрение сообщили через три месяца после ДТП
Подозреваемый мужчина совершил смертельную аварию 2 августа примерно в 19:20 рядом с остановкой общественного транспорта "Рай-Оленевка" в Песочине.
Именно в это время Альбина Харченко возвращалась из Песочина домой в Коротич после репетиции в театральном кружке. Девушка переходила пешеходный переход и вела в руках велосипед.
Мужчина, ныне подозреваемый, двигался за рулем автомобиля в направлении Киева. Он, не сбавляя скорости, сбил 15-летнюю Альбину, которая от полученных травм погибла на месте.
Фото с места происшествия в Песочине / Фото Государственного бюро расследований
После проведенных экспертиз выяснилось, что водитель на момент происшествия был трезв.
Работники ДБР через три месяца после ДТП сообщили ему о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшим смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 УК Украины).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.
Больше о смертельном ДТП в Харьковской области
- Вскоре после того, как произошло автопроисшествие, в результате которого погибла Альбина Харченко, активистка и основательница БФ "Восток Феникса" Валентина Лаптий назвала имя водителя, сбившего девочку, а также рассказала о том, что его отпустили с места аварии.
- По словам женщины, жизнь Альбины забрал "госслужащий, представитель полиции из Киева" Якименко Ярослав Леонидович. Она добавила, что "40 полицейских его прикрывали и отпустили".
- Эту же информацию 24 Каналу подтвердил пресс-секретарь ДБР Александр Белка. Он сообщил, что по предварительным данным за рулем автомобиля, сбившего девушку, был Ярослав Якименко.
- Позже в департаменте внутренней безопасности Национальной полиции Украины рассказали, что назначено служебное расследование. Якименко же был отстранен от исполнения обязанностей.
- Также там отметили, что расследование смертельного ДТП проводят следователи ДБР. Они возбудили уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.