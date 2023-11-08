Правоохранитель, сбивший насмерть под Харьковом 15-летнюю девушку, получил подозрение

В Песочине Харьковской области 2 августа произошло смертельное ДТП: автомобиль, за рулем которого находился правоохранитель из Киева, сбил 15-летнюю Альбину Харченко. По сообщению ДБР, мужчина получил подозрение.

Подозреваемого, которого уволили из правоохранительных органов, ждет решения по избранию ему меры пресечения.

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Подозрение сообщили через три месяца после ДТП

Подозреваемый мужчина совершил смертельную аварию 2 августа примерно в 19:20 рядом с остановкой общественного транспорта "Рай-Оленевка" в Песочине.

Именно в это время Альбина Харченко возвращалась из Песочина домой в Коротич после репетиции в театральном кружке. Девушка переходила пешеходный переход и вела в руках велосипед.

Мужчина, ныне подозреваемый, двигался за рулем автомобиля в направлении Киева. Он, не сбавляя скорости, сбил 15-летнюю Альбину, которая от полученных травм погибла на месте.

Фото с места происшествия в Песочине / Фото Государственного бюро расследований

После проведенных экспертиз выяснилось, что водитель на момент происшествия был трезв.

Работники ДБР через три месяца после ДТП сообщили ему о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшим смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.

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