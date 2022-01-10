Правоохранители разоблачили мошенников, которые обманули граждан ЕС на 18 миллионов

Украинские правоохранители в сотрудничестве с немецкими разоблачили участников транснациональной мошеннической схемы. Они обманули граждан Евросоюза на 18 миллионов гривен.

Офис генпрокурора совместно с киберполицией и правоохранителями Германии разоблачил участника транснациональной мошеннической схемы. Это произошло в рамках международного сотрудничества правоохранителей.

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Детали схемы, которую организовали мошенники

По информации следствия, украинец и его знакомый на специализированных форумах хакеров получали реквизиты банковских счетов граждан Евросоюза. С помощью этих данных они оплачивали разные покупки в интернет-магазинах.

Также злоумышленники создали сайты для трудоустройства торговых агентов. Они получали купленный товар и сбывали его в странах Восточной Европы. Вознаграждение члены преступной группы получали на электронные кошельки.

Потерпевшим нанесли ущерб на сумму примерно в 18 миллионов гривен.

Правоохранители провели у фигурантов обыски

Во время проведения санкционированных обысков изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны и другие вещи.

Досудебное расследование продолжается. Его осуществляют следователи Харьковского районного управления полиции № 2 при оперативном сопровождении сотрудников управления противодействия киберпреступлениям в Харьковской области.

Другой соорганизатор схемы под стражей в Германии

В настоящее время другой соорганизатор имеет статус обвиняемого в рамках проведения расследования полицейскими из Германии. Он находится под стражей.

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