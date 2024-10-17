Община города Шептицкого стала частью ПЦУ

Максим Козицкий подписал распоряжение, согласно которому еще одна религиозная община теперь принадлежит к Украинской православной церкви. Речь идет об общине города Шептицкого.

Еще одна община стала частью Православной церкви Украины. Об этом сообщают в Львовской ОГА.

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О переходе Шептицкого в УПЦ

Максим Козицкий поздравил общину города Шептицкого и отметил, что за время полномасштабного вторжения 25 религиозных общин Львовской области вышли из структуры московского патриархата и присоединились к ПЦУ.

Поздравляю жителей с выбором настоящего пути, который освобождает от бремени подчинения кровавому патриархату,

– говорит Максим Козицкий.

Какова дальнейшая судьба общин, что до сих пор подчиняются УПЦ МП

Он также отметил, что 20 религиозных общин Львовщины прекратили свою деятельность по собственной инициативе. Еще 9 общин, которые до сих пор подчиняются московскому патриархату, могут сделать свой выбор.

Если за 9 месяцев после вступления в силу соответствующего закона эти общины не выйдут из структуры УПЦ МП, прекращение их деятельности состоится в судебном порядке.