Ще одна громада стала частиною Православної церкви України. Про це повідомляють у Львівській ОДА.

Новини до теми Свято-Михайлівський собор у Черкасах перейшов до ПЦУ: прихильники УПЦ МП влаштували бійку.

Про перехід Шептицького до УПЦ

Максим Козицький привітав громаду міста Шептицького та зазначив, що за час повномасштабного вторгнення 25 релігійних громад Львівської області вийшли зі структури московського патріархату та долучились до ПЦУ.

Вітаю жителів із вибором справжнього шляху, який звільняє від тягаря підпорядкування кривавому патріархату,

– каже Максим Козицький.

Яка подальша доля громад, що досі підпорядковуються УПЦ МП

Він також зазначив, що 20 релігійних громад Львівщини припинили свою діяльність за власною ініціативою. Ще 9 громад, які досі підпорядковуються московському патріархату, можуть зробити свій вибір.

Якщо за 9 місяців після набуття чинності відповідного закону ці громади не вийдуть зі структури УПЦ МП, припинення їхньої діяльності відбудеться у судовому порядку.