Православная церковь Украины может отменить или ослабить пост на Новый год, – Епифаний
Источник:"Радио Свобода"
Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний рассказал, что правила поста на Новый год могут изменить. В частности речь идет об ослаблении или отмене.
Такие изменения могут ввести на два дня. Соответствующее заявление Епифаний сделал во время интервью.
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Епифаний заявил, что правила поста на Новый год могут изменить
Комментируя вопрос новогоднего застолья, Епифаний рассказал, что действительно в новогоднюю ночь до определенной степени есть нарушение поста.
И мы даже обсуждали, в некоторых поместных православных церквях есть традиция, что на эти два дня, на 31 декабря и на 1 января, Церковь может ослабить пост или вообще отменить на два дня. Церковь, как любящая мать, она может действовать снисходительно,
– заявил Епифаний.
Предстоятель Православной церкви Украины добавил: "Как каждая мать своему ребенку или разрешает что-то, даже нарушает определенные правила, или, наоборот, действует иногда жестко, согласно акривии, то есть точно в соответствии с правилами". Митрополит объяснил, что церковь:
- "в будущем может рассмотреть, если это будет соборное общее решение, чтобы на эти дни, пока мы не перейдем к новоюлианского календаря, ослабить пост, чтобы не было нарушения;
- потому что, есть встреча Нового года, хотя это и не главное, многие не празднуют этот день, но это действительно проблема".
Кратко о заявлениях митрополита Епифания
- Епифаний рассказал, что украинцы в течение следующих 10 лет могут перейти на празднование Рождества 25 декабря. Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний поддерживает празднование по григорианскому календарю, однако заверил – переход должен быть постепенным.
- В День Святого Николая Епифаний объяснил, что отношения между родителями и детьми в этот день не должны строиться исключительно на материальных ценностях. Зато важны общение, объятия и поцелуи.
- Кроме того, митрополит рассказал, что Москва стремилась и стремится быть первой в мировом православии. Однако исторически, как неоднократно заявлял Вселенский патриарх, это право принадлежит Константинополю.