Пасхи или ива: Садовый рассказал, чего сегодня больше всего святят во Львове

9 апреля празднуют Вербное воскресенье и католическую Пасху. Мэр Львова Андрей Садовый рассказал, что горожане больше несут в церковь – пасхи или иву.

Как оказалось, большинство людей в храмы Львова идут с ивой, чтобы освятить ее. Об этом рассказал городской голова Андрей Садовый в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал.

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Чего сегодня больше всего святят во Львове

По словам Садового, очень часто мы видим сочетание, что одни люди несут пасхи, а другие – иву. Однако 9 апреля горожане все же несут больше ивы.

Поскольку во Львове большинство – это православные, греко-католики, также много католиков. Тем более, что люди, которые являются переселенцами, они наполняются атмосферой города, традициями и гостеприимством.

– рассказал мэр Львова.

Садовый подчеркнул, что в скором времени в городе заработает школа росписи писанок для детей. К тому же местные жительницы уже начали обмениваться между собой рецептами пасок.

"Львов лечит своей атмосферой. Это наша миссия – растапливать лед большой любовью", – добавил городской голова.

Кроме того, Садовый поздравил всех празднующих Пасху, а также тех, у кого сегодня Вербное воскресенье.

Попытайтесь найти в себе и почувствовать радость этого дня. Поделитесь теплом с теми, кому сегодня его не хватает. Вживую или по телефону, но уделите время близким. Свет всегда побеждает тьму. Спасибо всем защитникам, которые приближают эту победу! Христос Воскрес!

– сказал мэр.



Во Львове горожане несут пасхи и вербу в церковь / фото Андрея Садового

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий обнародовал видео, на котором показал, как волонтеры медико-психологической помощи на главном железнодорожном вокзале Львова встретили поезд из Запорожья. В город прибыли 66 человек из разных областей, которые вынуждены были покинуть свои дома из-за войны. Среди прибывших есть люди с инвалидностью, много женщин с маленькими детьми.

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Напомним, что утром 9 апреля в Киево-Печерской Лавре состоялась служба в Вербное воскресенье. Ее проводил митрополит Эпифаний.