Як виявилось, більшість людей до храмів Львова йдуть з вербою, щоб освятити її. Про це розповів міський голова Андрій Садовий в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал.

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Чого сьогодні найбільше святять у Львові

За словами Садового, дуже часто ми бачимо поєднання, що одні люди несуть паски, а інші – вербу. Однак 9 квітня містяни все ж таки несуть більше верби.

Оскільки у Львові більшість – це православні, греко-католики, також є багато католиків. Тим паче, люди, які є переселенцями, вони наповнюються атмосферою міста, традиціями та гостинністю,

– розповів мер Львова.

Садовий наголосив, що незабаром у міста запрацює школа писанкарства для дітей. До того ж місцеві мешканки вже почал обмінюватись між собою рецептами пасок.

"Львів лікує своєю атмосферою. Це наша місія - розтоплювати лід великою любов’ю", – додав міський голова.

Окрім цього, Садовий привітав усіх тих, хто святкує Великдень, а також тих, у кого сьогодні Вербна неділя.

Спробуйте знайти в собі та відчути радість цього дня. Поділіться теплом із тими, кому його сьогодні не вистачає. Наживо чи телефоном, але приділіть час близьким. Світло завжди перемагає темряву. Дякуємо усім захисникам, які наближають цю перемогу! Христос Воскрес!

– сказав мер.



У Львові містяни несуть паски і вербу до церкви / фото Андрія Садового

Очільник Львівської ОВА Максим Козицький оприлюднив відео, на якому показав, як волонтери медико-психологічної допомоги на головному залізничному вокзалі Львова зустріли потяг із Запоріжжя. До міста прибули 66 осіб з різних областей, які змушені були покинути свої домівки через війну. Серед прибулих є люди з інвалідністю, багато жінок з маленькими дітьми.

Волонтери привітали людей святою вербою: дивіться відео

Нагадаємо, що зранку 9 квітня у Києво-Печерській Лаврі відбулася служба у Вербну неділю. Її проводив митрополит Епіфаній.