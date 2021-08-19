"Праздник на костях": в Конотопе День Независимости будет проходить на месте бывшего концлагеря

В Конотопе на День Независимости пройдут торжественные и развлекательные мероприятия. Впрочем, выбрали для праздника территорию, на которой когда-то находился концлагерь.

Концерт, праздничная ярмарка, выступления спортсменов и многое другое пройдут на территории "35 квартала" возле 1-й школы. Как рассказали местные жители СМИ – это территория всегда ассоциировалась с печалью и болью.

Тем временем Организаторы объяснили, зачем установили советские декорации перед портретами Небесной Сотни

Празднование на территории концлагеря

Рядом с будущим местом празднования, буквально через забор, расположено непосредственное место расстрела жертв.

Для конотопцев это всегда было святым местом – горя и страданий. Хранились рассказы людей, которые как раз в том месте, где планируется "пати", приходили тайком к проводу, который ограждал концлагерь, и бросали несчастным мерзлую картошку,

– рассказывают местные жители.

Как говорится на афишах праздника в соцсетях, мероприятие пройдет при поддержке мэра Конотопа Артема Семенихина и председателя Сумской ОГА Дмитрия Живицкого. Впрочем, на официальных страницах городского совета Конотопа анонса такого праздника нет.

Организаторы обещают много развлечений, фотозону, концерт.



Афиша Дня Независимости в Конотопе / Картинки с фейсбук-страницы Квартал 35 Конотоп

Скандалы из-за празднования Дня Независимости