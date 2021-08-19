"Праздник на костях": в Конотопе День Независимости будет проходить на месте бывшего концлагеря
Источник:"РБК-Украина"
В Конотопе на День Независимости пройдут торжественные и развлекательные мероприятия. Впрочем, выбрали для праздника территорию, на которой когда-то находился концлагерь.
Концерт, праздничная ярмарка, выступления спортсменов и многое другое пройдут на территории "35 квартала" возле 1-й школы. Как рассказали местные жители СМИ – это территория всегда ассоциировалась с печалью и болью.
Тем временем Организаторы объяснили, зачем установили советские декорации перед портретами Небесной Сотни
Празднование на территории концлагеря
Рядом с будущим местом празднования, буквально через забор, расположено непосредственное место расстрела жертв.
Для конотопцев это всегда было святым местом – горя и страданий. Хранились рассказы людей, которые как раз в том месте, где планируется "пати", приходили тайком к проводу, который ограждал концлагерь, и бросали несчастным мерзлую картошку,
– рассказывают местные жители.
Как говорится на афишах праздника в соцсетях, мероприятие пройдет при поддержке мэра Конотопа Артема Семенихина и председателя Сумской ОГА Дмитрия Живицкого. Впрочем, на официальных страницах городского совета Конотопа анонса такого праздника нет.
Организаторы обещают много развлечений, фотозону, концерт.
Афиша Дня Независимости в Конотопе / Картинки с фейсбук-страницы Квартал 35 Конотоп
Скандалы из-за празднования Дня Независимости
- В День Независимости на площади Конституции в Киеве состоится концерт мировой звезды Андреа Бочелли. Для этого выступления там уже монтируют сцену.
- В КГГА заявили, что ее сводят над братской могилой в Мариинском парке.
- Ранее возник другой скандал – на Аллее Героев Небесной Сотни установили провокационные инсталляции, которые символизировали СССР.
- После скандала их убрали, а между Виталием Кличко и Офисом Президента из-за этого возникли споры.