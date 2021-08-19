Концерт, святковий ярмарок ,виступи спортсменів і багато іншого пройдуть на території "35 кварталу" біля 1 школи. Як розповіли місцеві мешканці ЗМІ – ця територія завжди асоціювалася з журбою і болем.
Тим часом Організатори пояснили, навіщо встановили радянські декорації перед портретами Небесної Сотні
Святкування на території концтабору
Поруч з майбутнім місцем святкування, буквально через паркан, розташоване безпосереднє місце розстрілу жертв.
Для конотопців це завжди було святим місцем – горя та страждань. Зберігалися розповіді людей, які саме на тому місці, де планується "паті", приходили потайки до дроту, що огороджував концтабір, і кидали нещасним мерзлу картоплю,
– розповідають місцеві мешканці.
Як ідеться на афішах свята у соцмережах, захід відбудеться за підтримки мера Конотопа Артема Семеніхіна і голови Сумської ОДА Дмитра Живицького. Втім, на офіційних сторінках міської ради Конотопа анонсу такого свята немає.
Організатори обіцяють багато розваг, фотозону, концерт.
Афіша Дня Незалежності у Конотопі / Зображення з фейсбук-сторінки Квартал 35 Конотоп
Скандали через святкування Дня Незалежності
- У День Незалежності на площі Конституції у Києві відбудеться концерт світової зірки Андреа Бочеллі. Для цього виступу там вже монтують сцену.
- У КМДА заявили, що її зводять над братською могилою у Маріїнському парку.
- Раніше виник інший скандал – на Алеї Героїв Небесної Сотні встановили провокативні інсталяції, які символізували СРСР.
- Після скандалу їх прибрали, а між Віталієм Кличком та Офісом Президента через це виникли суперечки.