Концерт, святковий ярмарок ,виступи спортсменів і багато іншого пройдуть на території "35 кварталу" біля 1 школи. Як розповіли місцеві мешканці ЗМІ – ця територія завжди асоціювалася з журбою і болем.

Тим часом Організатори пояснили, навіщо встановили радянські декорації перед портретами Небесної Сотні

Святкування на території концтабору

Поруч з майбутнім місцем святкування, буквально через паркан, розташоване безпосереднє місце розстрілу жертв.

Для конотопців це завжди було святим місцем – горя та страждань. Зберігалися розповіді людей, які саме на тому місці, де планується "паті", приходили потайки до дроту, що огороджував концтабір, і кидали нещасним мерзлу картоплю,

– розповідають місцеві мешканці.

Як ідеться на афішах свята у соцмережах, захід відбудеться за підтримки мера Конотопа Артема Семеніхіна і голови Сумської ОДА Дмитра Живицького. Втім, на офіційних сторінках міської ради Конотопа анонсу такого свята немає.

Організатори обіцяють багато розваг, фотозону, концерт.



Афіша Дня Незалежності у Конотопі / Зображення з фейсбук-сторінки Квартал 35 Конотоп

Скандали через святкування Дня Незалежності