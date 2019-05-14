Праздник и будни в Монтре: интерьер швейцарского кафе от украинских дизайнеров

Чем особенное городское кафе в Швейцарии, над интерьером которого поработали дизайнеры из харьковского архитектурного бюро Drozdov & Partners.

Café Très (в переводе с французского буквально "очень кафе") расположилось в швейцарском городе Монтре на берегу Женевского озера.

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Дизайнеры имели целью создать заведение, которое бы стало новым местом для встреч у местных как в праздники, так и в будни.

Все атрибуты современного ресторана вмонтировали в историческую оболочку и подчеркнули это сочетание при помощи элементов интерьера.



Интерьер ресторана в Швейцарии, над дизайном которого работали украинцы//Фото: drozdov-partners

Главной темой заведения, которая сразу же бросается в глаза, является перфорированная бетонная стена. Она имеет немало практичных функций: служит и гардеробом, и барной витриной, и рабочей зоной кухни.



Главной темой заведения является перфорированная бетонная стена//Фото: drozdov-partners

Особенностью ресторана в сердце Швейцарии является то, что все его наполнение, кроме датских стульев, было создано в Украине. По словам создателей, требовательная здешняя публика максимально лояльно восприняла такой выбор.



Перфорированная стена выполняет роль барной стойки//Фото: drozdov-partners

Издание Foodielovin, которое специализируется на дизайне интерьеров кафе и ресторанов, назвало Café Très местом, "где праздник и будни шагают рука об руку".