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      Свято і буденність у Монтре: інтер'єр швейцарського кафе від українських дизайнерів

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      Чим особливе міське кафе у Швейцарії, над інтер'єром якого попрацювали дизайнери з харківського архітектурного бюро Drozdov & Partners.

      Café Très (у перекладі з французької буквально "дуже кафе") розташувалось у швейцарському місті Монтре на березі Женевського озера.

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      Дизайнери мали на меті створити заклад, який би став новим місцем для зустрічей у місцевих як у свята, так і в будні.

      Усі атрибути сучасного ресторану вмонтували в історичну оболонку і підкреслили це поєднання за допомогою елементів інтер'єру.

      кафе ресторан Швейцарія інтерєр дизайн
      Інтер'єр ресторану у Швейцарії, над дизайном якого працювали українці//Фото: drozdov-partners

      Головною темою закладу, яка одразу ж впадає в око, є перфорована бетонна стіна. Вона має чимало практичних функцій: служить і гардеробом, і барною вітриною, і робочою зоною кухні.

      кафе ресторан дизайн інтерєр
      Головною темою закладу є перфорована бетонна стіна//Фото: drozdov-partners

      Особливістю ресторану у серці Швейцарії є те, що усе його наповнення, окрім данських стільців, було створене в Україні. За словами творців, вимоглива тутешня публіка максимально лояльно сприйняла такий вибір.

      інтерєр дизайн кафе Швейцарія
      Перфорована стіна виконує роль барної стійки//Фото: drozdov-partners

      Видання Foodielovin, яке спеціалізується на дизайні інтер'єрів кафе та ресторанів, назвало Café Très – місцем, "де свято і будні крокують рука в руку".

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      Теги: Новини нерухомості Фотоновини
      Джерело: 24 канал
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