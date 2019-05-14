Свято і буденність у Монтре: інтер'єр швейцарського кафе від українських дизайнерів

Чим особливе міське кафе у Швейцарії, над інтер'єром якого попрацювали дизайнери з харківського архітектурного бюро Drozdov & Partners.

Café Très (у перекладі з французької буквально "дуже кафе") розташувалось у швейцарському місті Монтре на березі Женевського озера.

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Дизайнери мали на меті створити заклад, який би став новим місцем для зустрічей у місцевих як у свята, так і в будні.

Усі атрибути сучасного ресторану вмонтували в історичну оболонку і підкреслили це поєднання за допомогою елементів інтер'єру.



Інтер'єр ресторану у Швейцарії, над дизайном якого працювали українці//Фото: drozdov-partners

Головною темою закладу, яка одразу ж впадає в око, є перфорована бетонна стіна. Вона має чимало практичних функцій: служить і гардеробом, і барною вітриною, і робочою зоною кухні.



Головною темою закладу є перфорована бетонна стіна//Фото: drozdov-partners

Особливістю ресторану у серці Швейцарії є те, що усе його наповнення, окрім данських стільців, було створене в Україні. За словами творців, вимоглива тутешня публіка максимально лояльно сприйняла такий вибір.



Перфорована стіна виконує роль барної стійки//Фото: drozdov-partners

Видання Foodielovin, яке спеціалізується на дизайні інтер'єрів кафе та ресторанів, назвало Café Très – місцем, "де свято і будні крокують рука в руку".