Праздники должны быть мирными, – Ермак о восстановлении тишины на Донбассе

Андрей Ермак отреагировал на договоренность о возобновлении режима тишины на Донбассе. Глава Офиса Президента назвал это шагом к деэскалации. Он надеется, что на праздники в зоне ООС будет тихо.

Ермак заявил, что многомесячные усилия для возвращения к полноценному соблюдению режима тишины дали плоды. На заседании Трехсторонней контактной группы все стороны поддержали это.

К теме Шаг к деэскалации: в ТКГ договорились о прекращении огня на Донбассе

Глава ОП надеется, что на этот раз прекращение огня будет устойчивым и поможет сохранить жизни украинских защитников и мирных граждан.

Грядущие рождественские и новогодние праздники должны быть мирными. Пусть на Донбассе наконец воцарится тишина,

– сказал политик.

Что этому предшествовало

На заседании Трехсторонней контактной группы 22 декабря договорились соблюдать соглашение о режиме прекращения огня на Донбассе. Он действовал с 27 июля 2020 года.

Исполняющий обязанности первого заместителя главы делегации Украины в ТКГ Андрей Костин отметил, что есть реальная возможность обеспечить тишину. По его словам, видят готовность и другой стороны к этому шагу.

Украинская делегация в ТКГ еще раньше готовила документ о возвращении к режиму тишины на Донбассе.

Может быть интересно – Россия наращивает войска: доказательства развертывания нового узла связи, InformNapalm:

После июля 2020 года выстрелов на Донбассе действительно стало меньше, однако в 2021 году пророссийские боевики значительно активизировались. Они почти ежедневно открывают огонь в сторону позиций ООС, убивая наших защитников. Палят даже по гражданской инфраструктуре.

Текст поста Андрея Ермака:

Наши многомесячные усилия для возвращения к полноценному соблюдению режима прекращения огня дали плоды.

Во время сегодняшнего заседания Трехсторонней контактной группы все стороны выразили намерение решительно соблюдать договоренности относительно мер по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года.

Это шаг к деэскалации на востоке. Надеемся, на этот раз прекращение огня будет устойчивым и поможет сохранить жизнь защитников Украины и мирных граждан.

Грядущие рождественские и новогодние праздники должны быть мирными. Пусть на Донбассе наконец воцарится тишина.