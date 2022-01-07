На праздники украинцы выбрасывают на свалку продуктов до 1 миллиарда гривен

В Украине на праздники люди выбрасывают на свалку продуктов от 470 миллионов до миллиарда гривен. Большая часть пищи все еще пригодна к потреблению.

Много лишнего люди покупают на Новый год и Рождество. На 30% больше, чем нужно для нормального потребления.

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Ведь именно во время праздников у людей есть соблазн набрать много вкусных продуктов, которые потом оказываются лишними.

Советы, как уменьшить количество пищевых отходов

В Центре управления отходами подготовили несколько советов, чтобы не купить лишнего:

специалисты рекомендуют ходить в магазин с заранее составленным списком продуктов;

стоит продумать наперед праздничные блюда;

продукты, которые остались, надо расфасовать по контейнерам;

пищу можно превратить в другие блюда с дополнительной термической обработкой.

5 января в мире отметили Международный разгрузочный день. Его ввели для того, чтобы во время зимних праздников не забывать о здоровом и сознательном потреблении.

Текст публикации в фейсбуке:

Количество отходов на новогодне-рождественские праздники увеличивается. Например, в Великобритании и США на 25 – 30%. Большую долю того, что выбрасывают, составляют пищевые отходы, а скорее даже пища, которая все еще пригодна к потреблению.

По подсчетам исследователей, в Украине на праздники выбрасывают еды на сумму от 470 миллионов до 1 миллиарда гривен. Ведь именно в этот период повышается риск покупать лишнее, готовить больше, чем можно съесть, и не особо заботиться о правильном хранении продуктов.

5 января отмечают Международный разгрузочный день, чтобы в разгар зимних праздников напомнить о здоровом и сознательном потреблении.

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