Праздники закончились: в Украине снова будут выключать свет

В понедельник, 13 апреля, в Украине будут отключения света. Однако они коснутся не всех категорий потребителей.

Об этом сообщили в Укрэнерго. Там традиционно призвали потреблять электроэнергию экономно.

Какие отключения будут в Украине 13 апреля?

Ограничения ввели из-за последствий предыдущих российских ракетно-дронных атак на энергосистему.

13 апреля во всех регионах Украины с 16:00 до 24:00 будут применяться графики ограничения мощности (для промышленности),

– говорится в сообщении.

Энергетики попросили максимально ограничить пользование мощными электроприборами в вечерние часы.

И напомнили о том, что ситуация в энергосистеме может измениться, а потому следует следить за сообщениями на официальных страницах облэнерго – они отдельные в каждом регионе.

Важно! На работу энергетической системы влияют многие факторы – это обстрелы, погода, уровень потребления и время суток. А еще аварии. Например, в Одессе и в Одесской области 11 и 12 апреля были сообщения об авариях.

Реально ли пройти следующую зиму без отключений света?

Эксперт по энергетике Владимир Омельченко в эфире 24 Канала заявил, что следует уделить внимание распределенной генерации. Она поможет сделать систему более устойчивой. Это когенерационные установки, модульные котельные и меньшие мощности.

