Праздники закончились: в Украине снова будут выключать свет
- В Украине 13 апреля с 16:00 до 24:00 будут применять графики ограничения мощности для промышленности из-за последствий российских атак на энергосистему.
- Энергетики призвали ограничить пользование мощными электроприборами в вечерние часы и следить за сообщениями облэнерго.
В понедельник, 13 апреля, в Украине будут отключения света. Однако они коснутся не всех категорий потребителей.
Об этом сообщили в Укрэнерго. Там традиционно призвали потреблять электроэнергию экономно.
Смотрите также Украина не будет нуждаться в больших ТЭС: глава Укрэнерго о будущем энергетики
Какие отключения будут в Украине 13 апреля?
Ограничения ввели из-за последствий предыдущих российских ракетно-дронных атак на энергосистему.
13 апреля во всех регионах Украины с 16:00 до 24:00 будут применяться графики ограничения мощности (для промышленности),
– говорится в сообщении.
Энергетики попросили максимально ограничить пользование мощными электроприборами в вечерние часы.
И напомнили о том, что ситуация в энергосистеме может измениться, а потому следует следить за сообщениями на официальных страницах облэнерго – они отдельные в каждом регионе.
Важно! На работу энергетической системы влияют многие факторы – это обстрелы, погода, уровень потребления и время суток. А еще аварии. Например, в Одессе и в Одесской области 11 и 12 апреля были сообщения об авариях.
Реально ли пройти следующую зиму без отключений света?
Эксперт по энергетике Владимир Омельченко в эфире 24 Канала заявил, что следует уделить внимание распределенной генерации. Она поможет сделать систему более устойчивой. Это когенерационные установки, модульные котельные и меньшие мощности.
На Пасху украинцы были без графиков отключений
- Премьер Юлия Свириденко накануне провела совещание с тем, чтобы на праздник обошлось без отключений.
- Уже вечером 11 апреля в Укрэнерго написали: графиков не планируют.