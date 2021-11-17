О таких новогодних ограничениях рассказал мэр Нью-Йорка Билл де Блазио во время брифинга во вторник, 16 ноября. Изменения более лояльные, чем в 2020 году, поскольку тогда празднование вообще не были массовыми из-за разгара эпидемии коронавируса.
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Новый 2022 год в Нью-Йорке
По словам чиновника, все желающие отгулять Новый год масштабно, должны показать сертификат вакцинации и удостоверение личности с фотографией. Люди, которые не могут получить укол против COVID-19 по состоянию здоровья, должны показать действительный ПЦР-тест.
Все участники массового мероприятия также обязаны соблюдать все карантинные требования и носить медицинские маски. Дети до 5 лет должны находиться в сопровождении полностью вакцинированного взрослого.
"Присоединяйтесь к радости и историческому моменту, поскольку Нью-Йорк предоставляет миру дополнительные доказательства того, что мы на 100% вернулись", – подчеркнул де Блазио.
Мэр Нью-Йорка рассказал о праздновании Нового года на Таймс-сквер: смотрите видео
Празднование Нового 2022 года: что известно
- Синоптики спрогнозировали, какой может быть погода в Украине во время новогодних праздников. По предварительным выводам, будет морозно, но без снега.
- Фиксировать больных коронавирусом в Украине также стали меньше. Если третья волна COVID-19 дальше будет идти на спад, то отгулять Новый год 2022 украинцы смогут с помпой.
- В Министерстве здравоохранения надеются, что на Новый год Украина выйдет из красной зоны. Однако отметили несколько важных факторов при принятии такого решения.
Текст публикации Билла де Блазио:
"Мы десятилетиями ждали, какие инвестиции предоставит для нашего города законопроект об инфраструктуре, а теперь это ЗАКОН. Присоединяйтесь к нам #inBrooklyn, чтобы отпраздновать эту великую победу".