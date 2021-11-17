Про такі новорічні обмеження розповів мер Нью-Йорка Білл де Блазіо під час брифінгу у вівторок, 16 листопада. Зміни є більш лояльними, ніж у 2020 році, оскільки тоді святкування взагалі не були масовими через розпал епідемії коронавірусу.
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Новий 2022 рік у Нью-Йорку
За словами чиновника, усі охочі відгуляти Новий рік масштабно, муситимуть показати сертифікат вакцинації та посвідчення особи з фотографією. Люди, які не можуть отримати укол проти COVID-19 за станом здоров'я, повинні показати дійсний ПЛР-тест.
Усі учасники масового заходу також зобов'язані дотримуватися усіх карантинних вимог та носити медичні маски. Діти до 5 років повинні перебувати в супроводі повністю вакцинованого дорослого.
"Приєднуйтеся до радості та історичного моменту, оскільки Нью-Йорк надає світові додаткові докази того, що ми на 100% повернулися", – наголосив де Блазіо.
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Відзначення Нового 2022 року: що відомо
- Синоптики спрогнозували, якою може бути погода в Україні під час новорічних свят. За попередніми висновками, буде морозно, але без снігу.
- Фіксувати хворих на коронавірус в Україні також стали менше. Якщо третя хвиля COVID-19 далі йтиме на спад, то відгуляти Новий рік 2022 українці зможуть із помпою.
- У Міністерстві охорони здоров'я сподіваються, що на Новий рік Україна вийде з червоної зони. Однак наголосили на кількох важливих чинниках при ухваленні такого рішення.
Текст публікації Білла де Блазіо:
"Ми десятиліттями чекали, які інвестиції надасть для нашого міста законопроєкт про інфраструктуру, а тепер це ЗАКОН. Приєднуйтесь до нас #inBrooklyn, щоб відсвяткувати цю велику перемогу".