Войны не боятся: сколько хасидов уже прибыли в Умань

В Умань Черкасской области продолжают прибывать хасиды для празднования Рош ха-Шана. По состоянию на сегодняшний день количество паломников превысило 23 тысячи.

Хасиды будут праздновать Рош ха-Шана (иудейский Новый год) с 25 по 27 сентября. Безопасный контроль обеспечат правоохранители.

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По данным Объединенной еврейской общины Украины, по состоянию на утро 25 сентября приехало уже более 23 000 паломников,

– говорится в сообщении.

Отмечают, что фонд имени Раби Нахмана совместно с властями качественно организовали паломничество, правоохранительные органы обеспечили высокий уровень безопасности.

Кратко о подготовке Рош ха-Шана в этом году

СБУ и Национальная полиция рекомендовали паломникам-хасидам воздержаться от визита в Украину, поскольку россия может использовать приезд и массовое скопление иностранных паломников для устроения провокаций. Очевидно, отменять празднование хасиды не захотели.

В Умани на период хасидского паломничества запретили продажу алкоголя. Также на подъезде в город уже действуют 5 блокпостов с проверкой документов и транспортных средств.

В случае воздушной опасности подготовили 21 укрытие.

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Рош ха-Шана является праздником начала нового года для исповедующих иудаизм. Ежегодно десятки тысяч сторонники хасидизма – одного из ответвлений этой религии, прибывают на этот праздник в Умань для того, чтобы отпраздновать его у могилы праведника Нахмана из Брацлава, уважаемого среди представителей этого течения.