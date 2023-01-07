Надо переписать церковный календарь, уже есть пример перехода, – религиовед

Почти все приходы православной церкви Западной Европы и Америки перешли на празднование Рождества по новоюлианскому календарю 25 декабря. Он совпадает с католическим григорианским, но имеет некоторые особенности.

Об этом 24 Каналу рассказала религиовед и доктор философских наук Людмила Филиппович. По ее словам, переход на новый юлианский календарь является достаточно сложным процессом.

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Переход является сложным процессом

Филиппович отметила, что переход на другой календарь, это не просто указ Митрополита или Патриарха, мол, с сегодняшнего дня празднуем Рождество 25 декабря. Прежде всего, нужно подготовить людей, чтобы они могли сознательно отнестись к соответствующим изменениям.

Нужно фактически переписать календарь, по которому сейчас живет церковь, а это колоссальные временные и ресурсные расходы. Должны сесть специалисты и все внимательно выверить, хотя у нас есть такой опыт,

– сказала религиовед.

По ее словам, Румынская церковь уже перешла на празднование Рождества по новоюлианскому календарю, поэтому можно пригласить экспертов и воспользоваться их опытом перехода. На данный момент создана совместная календарная комиссия между украинскими греко-католиками и православными христианами.

Так, они будут работать над этим вопросом, поскольку эти две церкви живут фактически по одному восточному обряду и календарю.

Филиппович о переходе церкви на новоюлианский календарь: смотрите видео

"Будем надеяться, что два ума – греко-католический и православный – придут к согласию и скоро мы будем находиться в нормальных календарных условиях", – подытожила доктор философских наук.

Украинцы отмечали Рождество 25 декабря

В этом году украинское общество без указаний со стороны церковных структур, а по собственной инициативе праздновало Рождество 25 декабря. По мнению проректора Украинского католического университета Мирослава Мариновича, это очень интересный феномен.

Маринович отметил, что таким образом прихожане обеих церквей показали, что ожидают соответствующего решения Синодов епископов относительно перехода.

Так, в самом народе звучит формула, которая достаточно взвешена для времени перехода. А именно – дать право местным общинам решить, как в этот момент быть – праздновать по одному календарю или по другому.

Мне нравится этот вариант тем, что он не травмирует человеческую душу,

– отметил Маринович.

По его словам, есть разные ситуации. Так, есть люди, которые уже полностью перешли на празднование Рождества 25 декабря. В то же время есть те, кто своим праздником считает 7 января или те, кто еще колеблется относительно перехода.

Заметим, что 24 Канал подготовил интересный материал об украинцах, которые впервые праздновали Рождество 25 декабря. Истории празднования – читайте по ссылке.