Про це 24 Каналу розповіла релігієзнавиця та докторка філософських наук Людмила Филипович. За її словами, перехід на новоюліанський календар є доволі складним процесом.

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Перехід є складним процесом

Филипович зауважила, що перехід на інший календар, це не просто наказ Митрополита чи Патріарха, мовляв, від сьогодні святкуємо Різдво 25 грудня. Насамперед треба підготувати людей, щоб вони могли свідомо поставитися до відповідних змін.

Потрібно фактично переписати календар за яким нині живе церква, а це колосальні часові та ресурсні витрати. Мають сісти спеціалісти й усе уважно вивірити, хоча в нас є такий досвід,

– сказала релігієзнавиця.

За її словами, Румунська церква вже перейшла на святкування Різдва за новоюліанським календарем, тож можна запросити експертів та скористатися їхнім досвідом переходу. Наразі створена спільна календарна комісія між українськими греко-католиками та православними християнами.

Так, вони працюватимуть над цим питанням, оскільки ці дві церкви живуть фактично за одним східним обрядом та календарем.

Филипович про перехід церкви на новоюліанський календар: дивіться відео

"Будемо сподіватися, що два розуми – греко-католицький та православний – дійдуть згоди й скоро ми перебуватимемо в нормальний календарних умовах", – підсумувала докторка філософських наук.

Українці відзначали Різдво 25 грудня

Цього року українське суспільство без вказівок з боку церковних структур, а за власною ініціативою святкувало Різдво 25 грудня. На думку, проректора Українського католицького університету Мирослава Мариновича, це дуже цікавий феномен.

Маринович відзначив, що у такий спосіб парафіяни обох церков показали, що очікують на відповідне рішення Синодів єпископів щодо переходу.

Так, у самому народі звучить формула, яка є достатньо виваженою для часу переходу. А саме – дати право місцевим громадам вирішити як в цей момент бути – святкувати за одним календарем, чи за другим.

Мені подобається цей варіант тим, що він не травмує людську душу,

– зауважив Маринович.

За його словами, є різні ситуації. Так, є люди, що вже повністю перейшли на святкування Різдва 25 грудня. Водночас є ті, хто своїм святом вважає 7 січня або ж ті, хто ще вагається щодо переходу.

Зауважимо, що 24 Канал підготував цікавий матеріал про українців, які вперше святкували Різдво 25 грудня. Історії святкування – читайте за посиланням.