У такий спосіб парафіяни обох церков показують, що очікують на відповідне рішення Синодів єпископів щодо переходу. Таку думку 24 каналу озвучив проректор Українського католицького університету Мирослав Маринович.

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Формула переходу, що рятує душу

За його словами, у самому народі звучить формула, яка є достатньо виваженою для часу переходу. А саме – дати право місцевим громадам вирішити як в цей момент бути – святкувати за одним календарем, чи за другим.

Мені подобається цей варіант тим, що він не травмує людську душу,

– зауважив Маринович.

За його словами, є різні ситуації. Так, є люди, що вже повністю перейшли на святкування Різдва за григоріанським календарем 25 грудня. Водночас є ті, хто своїм святом вважає 7 січня або ж ті, хто ще вагається щодо переходу.

Проректор Українського католицького університету додав, що українці привітали рішення обох голів церков – Блаженнішого Святослава та Блаженнішого Епіфанія – щодо створення комісії, яка розгляне це питання. Він наголосив, що це важливе рішення.

Маринович про святкування Різдва 25 грудня: дивіться відео

Утім, цьогорічне Різдво було трохи позбавлене сакральності, адже не в усіх населених пунктах проводилися різдвяні літургії. Церковне керівництво підійшло до цього питання досить обачно, щоб запобігти певним конфліктам та розколам у церкві.

Маринович наголосив на важливості дозволити громадам, які хочуть перейти на святкування Різдва за новим календарем, таки зробити це.

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Україна може запропонувати рішення усьому світу

Водночас перехід на святкування Різдва за григоріанським календарем означає і перенесення святкування інших дат. Узгодження усіх цих складних моментів має стати завданням створеної комісії.

Я очікую від нашої української комісії навіть більшого, аніж просто узгодження українського церковного календаря християнських свят, тому що сьогодні Україна має запропонувати усьому світу певні розв'язки,

– сказав проректор Українського католицького університету.

За його словами, у світі вже давно говорять, що перехід на святкування Різдва 25 грудня вже давно є ніби очевидним. Водночас фахівці також говорять, що Великдень за юліанським календарем ближче до справжньої історичної події, аніж за григоріанським.

"Фахівці мали б зійтися до однієї думки і якщо вийшло б так, що на компроміс пішли дві сторони, то це було б прекрасним розв'язком – жодна сторона не відчувала б себе скривдженою. Саме Україна має можливість проявити тут певну ініціативу піти вперед", – підсумував Маринович.

Цікаво! Різдво Христове є одним з найважливіших християнських свят. 25 грудня його відзначають не лише послідовники католицтва і протестантизму, які послуговуються григоріанським календарем, а й велика частина православних церков. Про історію та традиції католицького Різдва – читайте у матеріалі.