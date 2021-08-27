Що хочеться сказати на початку – свято вдалося. У параді взяли участь 5 тисяч військових і представників оборонного сектора, 100 літальних апаратів, 400 одиниць озброєння, повітряна колона.

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По Дніпру урочисто пройшли катери – Збройних сил України, Служби безпеки, Нацгвардії, Нацполіції, Держприкордонслужби, Держслужби з надзвичайних ситуацій. На Росії чомусь звернули увагу на зріст військових.

Я ж зосередилася на іншому. Люди, які маршували й ті, хто оваціями зустрічав українських воїнів та техніку, як на землі, так і в повітрі – ви найкращі! Просто хотіла вам про це сказати.



До Дня Незалежності продемонстрували військову техніку / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Навіщо був потрібен парад

Якщо ж хтось зі скептиків скаже вам, що увесь цей парад не більше ніж "баловство", а справжнє місце техніки – на фронті, то не пояснюйте, не треба. Краще покажіть їм відповідь Сергія Притули, але не телеведучого, а волонтера. Вони точно змінять свою думку.

Чи потрібен парад? Так, парад потрібен. Щоб українське суспільство, як мінімум, подякувало, що у нас є армія, яка нас захищає,

– сказав Притула.

Однак це тільки якщо серед ваших друзів немає тих, кого кличемо колаборантами, п'ятою колою та російськими посіпаками. Таким дуже важко не те що дивитись на парад, а навіть вимовляти слово "незалежність".



Святкування Дня Незалежності України 24 серпня 2021 року / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Ми назавжди відірвалися від Росії

Проросійський політик Євгеній Мураєв заявив, що в Україні святкували незалежність від свободи слова й прав людини. Цікаво, а ви теж звернули увагу на те що Мураєв не думав? А ви подумайте – це інколи корисно.

Може тоді зрозумієте, що ми незалежні саме тому, що не зважаючи на те, хто є головнокомандувачем – Леонід Кучма, Петро Порошенко чи Володимир Зеленський, опозиція ви чи влада, говоримо українською чи російською мовою, можемо вільно висловлювати власну думку. Навіть якщо вона більше схожа на маячню.

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І це ще раз є свідченням того, що ми назавжди відірвалися від Росії. У нас є проблеми, не без цього. З олігархами, корупцією, судами, але рівень суспільного розвитку у нас набагато вищий.

Можливо, тому нам вдалося зібрати делегації 46 європейських країн на Кримській платформі. Після неї посли, президенти та прем'єри не роз'їхались додому, а залишились, щоб разом з нами відсвяткувати наше свято.

Чим запам'яталося святкування

Президент Зеленський, який не стримав сліз у момент, коли дівчинка, що символізувала нашу Україну, пройшла тисячолітню історію і вибігла на Майдан, щоб вручити квіти своєму батькові. Щемливих моментів 24 серпня насправді було набагато більше.



На параді було багато чуттєвих моментів / Фото Офісу Президента

Наприклад, коли над головами летіла наша рідненька "Мрія", або ж коли центром столиці крокував Марш захисників України, який також вийшов багатолюдним та не менш масштабним. Він не був альтернативним чи іншим, як стверджують на російських "помийках", а став логічним продовження святкових заходів.

У Марші захисників взяли участь 64 групи. Представники 42 громадських організацій крокували у марші разом з волонтерами та сім'ями загиблих. Ми пишались і дякували, а у цей час на Росії "палало".

Винищувачі НАТО – демонстрація для Росії

Складно було дивитись Росії й на нашу військову техніку. А ще у небі над Києвом була авіація НАТО – 4 польських винищувачі F-16 і 2 британських винищувачі "Тайфун" та 4 українські МІГ-29.

Чого ж ви про це нічого не сказали? Заодно можна було б згадати, що F-16 і "Тайфуни" мають величезну перевагу над усіма типами російських винищувачів, включаючи новітні Су-35 і Су-57.

До речі, винищувачі НАТО над Києвом – це демонстрація насамперед тобі, Росіє. Якщо Путін посміє почати агресію з повітря, розраховуючи на слабку українську авіацію і протиповітряну оборону, то винищувачі НАТО здатні швидко влаштувати для росіян зону без польотів. Так само як НАТО закрило небо для російських літаків над Північною Сирією.



Росія продовжує обурюватись / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Знаєте, що у цьому найкумедніше, якщо можна так сказати? Що в них "палає", їх розриває від, як їм здається, несправедливості. Вони обурені, що Україна має власну, відмінну від Росії історію. Однак вони понад усе хочуть бути з нами. Отака своєрідна дружба з пістолетом біля спини.

Вигук "Путін х**ло" став нашим неофіційним паролем. Поки росіяни не вивчать його, нам з ними немає про що говорити.