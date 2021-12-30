"Празднуйте, мы прикроем": бойцы с передовой трогательно поздравили с Новым годом и Рождеством

Накануне Нового года и Рождества военные ВСУ обратились к украинцам. Пока мы будем праздновать в своих городах, они будут оберегать наш покой на фронте.

Соответствующее видео опубликовали 30 декабря на фейсбук-странице ООС. "Празднуйте, мы прикроем", – такую трогательную подпись оставили под поздравлением украинские военные.

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Защитники желают счастливых праздников и мирного неба

Военные поздравили украинцев и своих собратьев. Желают, в частности, счастья, здоровья и успехов во всех начинаниях. А также – тепла, семейного согласия и вдохновения. Впрочем, самые главные и трогательные слова касаются мирного неба над головой и веры в победу. "Желаю вдохновения в продолжении развития нашей страны. Вы украинцы. Я горжусь тем, что и я украинец", – подчеркнул один из защитников.

Боец с позывным "Чорний прапор" отметил, что 2021 год был очень сложным. Он надеется, что в новом году украинцев ждут радость и счастье, а прежде всего – мир над головой. Его побратим Андрей обратился к украинским деткам. Мужчина пожелал, чтобы те хорошо учились, а родители ими гордились.

Терпения, выдержки, всего наилучшего. Мы поборем ту заразу, которая сейчас ходит, помимо войны (коронавирус – 24 канал). Думаю, что в 2022 году мы станем еще сильнее и выносливее,

– уверен защитник Дмитрий.

Защитница Екатерина поздравила каждого, кто причастен к борьбе за целостность и суверенитет Украины. "Хочу пожелать мирного неба и победы", – подчеркнула вина. А военный с позывным "Анатолич" передал привет своим близким и всей Украине.

Поздравления украинских защитников с наступающими праздниками: смотрите видео

Команда 24 канала благодарит военных ВСУ за такие искренние слова и важные пожелания. Спасибо, что защищаете Украину от врага и оберегаете наше мирное небо.

Какая ситуация на Донбассе перед праздниками